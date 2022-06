Jadwal Piala Presiden 2022 Jumat 17 Juni: Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Ada dua pertandingan Piala Presiden 2022 yang dipertandingkan pada Jumat, 17 Juni 2022. Bentrok Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan digelar malam, mulai 20.30 WIB, setelah Dewa United vs PSIS Semarang yang dijadwalkan kick off 16.00 WIB.

Dewa United vs PSIS Semarang akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo. Laga melawan Laskar Mahesa Jenar akan menjadi ujian pertama bagi tim promosi Liga 1 musim 2022-2023 di turnamen pramusim ini.

Berbeda dengan Dewa United, PSIS telah memainkan pertandingan pertamanya di ajang ini dengan kemenangan telak atas Persita Tangerang 6-1 pada Minggu, 13 Juni.

Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Ini akan menjadi panggung bagi Persib tampil di hadapan pendukungnya.

Pada laga pertamanya, Persib hanya bisa meraih satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bali United. Ketika itu, tim asuhan Robert Rene Alberts kebobolan gol cepat oleh Novri Setiawan pada menit keempat. Gol penyeimbang dicetak David Da Silva melalui tendangan bebas pada menit ke-79.

Persib mengincar poin maksimal saat menghadapi Persebaya demi bisa menjaga asa lolos ke babak delapan besar Piala Presiden 2022.

Di kubu Persebaya, tim asuhan Aji Santoso juga mengemas satu poin dari laga pertama, melawan Bhayangkara FC. Pada pertandingan itu, tim berjuluk Bajul Ijo nyaris menang setelah gol Ahmad Nufiandani pada menit ke-63. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata digagalkan gol telat Anderson Salles pada menit ke-90+4.

Di Grup C sendiri, Bali United vs Bhayangkara FC yang dimainkan pada Kamis, 16 Juni, berakhir dengan skor 1-2. Hasil itu membuat The Guardian yang kini dilatih Widodo Cahyono Putro menempati posisi puncak klasemem grup ini dengan empat poin.

Jadwal pertandingan Piala Presiden 2022, Jumat, 17 Juni:

16.00 WIB: Dewa United vs PSIS Semarang

20.30 WIB: Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

Baca Juga: Prediksi Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Piala Presiden 2022 Hari Ini