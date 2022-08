BRI Liga 1 2022-2023 Pekan Keenam Usai: Rekap Hasil, Jadwal Pekan Ketujuh, Klasemen, Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 pekan keenam sudah tuntas digelar. Jadwal pekan ketujuh akan berlangsung mulai Sabtu, 27 Agustus 2022.

Hingga kini tercatat hanya tersisa satu tim yang belum terkalahkan, yakni PSM Makassar. Namun, jadwal klub ini untuk pekan keenam, melawan Barito Putera, diundur karena jadwal Piala AFC.

Saat ini PSM Makassar ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 13. Mereka memiliki nilai sama dengan Madura United dan tertinggal dua poin dari Borneo FC yang memuncaki klasemen.

Borneo FC tampil mengesankan belakangan ini. Mereka merebut empat kemenangan beruntunnya, saat mengalahkan Dewa United 3-0. Pada pekan ketujuh, keperkasaan Borneo FC akan diuji Persis Solo pada 28 Agustus.

Di papan bawah, ada dua tim yang belum juga meraih kemenangan. Rans Nusantara FC dikalahkan Arema FC sehingga sejauh ini baru bisa meraih dua hasil seri. Persik Kediri, yang baru ditekuk PSS Sleman 2-0, bahkan baru sekali emraih hasil seri.

Rekap Hasil BRI Liga 1 Pekan Keenam

Selasa, 23 Agustus 2022

Persebaya vs PSIS Semarang 1-0

Persik Kediri vs PSS Sleman 0-2

Persib Bandung vs Bali United 2-3

Borneo vs Dewa United 3-0

Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC 0-1

Persis Solo vs Madura United 1-0.

Rabu, 24 Agustus 2022

Arema FC vs Rans Nusantara FC 4-2

Persija Jakarta vs Persita 1-0

Barito Putera vs PSM Makassar (ditunda).

Jadwal BRI Liga 1 Pekan ketujuh

Sabtu, 27 Agustus 2022

16:00 Bali United vs Persik Kediri (Indosiar)

18:15 Madura United vs Persikabo 1973 (Vidio)

20:30 PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Minggu, 28 Agustus

16:00 Bhayangkara FC vs Persita Tangerang (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

20:30 Arema FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin, 29 Agustus 2022

15:30 Dewa United vs PSIS Semarang (Indosiar)

16:00 RANS Nusantara FC vs Barito Putera (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persib Bandung (Indosiar).

Selanjutnya: Klasemen BRI Liga 1