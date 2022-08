Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ketujuh: 6 Laga Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan ketujuh, mulai Sabtu, 27 Agustus 2022. Ada enam pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Perhatian antara lain akan tertuju pada Borneo FC. Tim tersebut mengakhir pekan keenam di posisi teratas klasemen. Mereka mengemas nilai 15, unggul dua angka dari Madura United dan PSM Makassar.

Pekan ini, Borneo FC akan menghadapi Persis Solo pada Minggu, 22 Agustus. Persis akan jadi lawan tak mudah. Setelah sempat menjalani awal sulit, tim promosi itu mampu menang dalam dua laga terakhirnya.

Madura United akan menjalani pekan ketujuh sehari lebih awal dari Borneo FC. Mereka, yang akan berusaha banhkti dari kekalahan pertamanya, menjamu Persikabo 1973 pada Sabtu. Persikabo gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah beruntun.

Pekan ini, perhatian juga akan terarah pada Persib Bandung. Luis Milla akan melakukan debutnya saat Maung Bandung menghadapi PSM Makassar, Senin, 29 Agustus. Mila harus membangkitkan timnya setelah pekan lalu dikalahkan Bali United 2-3.

Di papan bawah, Rans Nusantara FC dan Persik Kediri akan mengejar kemenangan pertamanya. Rans akan menghadapi Barito Putera, Senin. Sedangkan Persik akan melawan Bali United, Sabtu.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan ketujuh

Sabtu, 27 Agustus 2022

16:00 Bali United vs Persik Kediri (Indosiar)

18:15 Madura United vs Persikabo 1973 (Vidio)

20:30 PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Minggu, 28 Agustus 2022

16:00 Bhayangkara FC vs Persita Tangerang (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

20:30 Arema FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin, 29 Agustus 2022

15:30 Dewa United vs PSIS Semarang (Indosiar)

16:00 Rans Nusantara FC vs Barito Putera (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persib Bandung (Indosiar).

Selanjutnya: Klasemen BRI Liga 1