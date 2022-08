Jadwal Bola Selasa 30 Agustus 2022: Chelsea, Inter Milan, AC Milan, AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 31 Agustus 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Italia. Chelsea, AC Milan, dan Inter Milan akan berlaga.

Inilah jadwal lengkapnya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan kelima yang akan berlangsung tengah pekan ini. Pada Rabu dinihari nanti, ada empat laga yang akan berlangsung, termasuk Southampton vs Chelsea yang disiarkan langsung SCTV.

Chelsea akan berusaha menjaga kebangkitan. Akhir pekan lalu mereka menang 2-1 atas Leicester City untuk mengakhiri dua laga beruntun tanpa kemenangan. Kini, tim asuhan Thomas Tuchel itu ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 7, tertinggal 5 angka dari Arsenal di puncak klasemen.

Southampton baru menang sekali dalam empat laga. Pekan lalu mereka baru dikalahkan Manchester United 0-1. Kini mereka menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 4.

Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan aksi Leeds United vs Everton. Simak jadwal selengkapnya:

01:30 Crystal Palace vs Brentford

01:30 Fulham vs Brighton

01:45 Southampton vs Chelsea (SCTV)

02:00 Leeds United vs Everton.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia memasuki pekan keempat. Malam ini akan hadir aksi sejumlah tim besar, termasuk AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma.

AC Milan akan berlaga di kandang Sassuolo. Tim juara bertahan ini akan berusaha menjaga tren positif setelah menang 2-0 atas Bologna. Sassuolo ada di posisi 13 denga nilai 4, tertinggal 3 angka dari Milan.

Inter MIlan akan berjuang bangkit di saat menjamu Cremonese. Nerazzuri baru dikalahkan Lazio 1-3 dan kini ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 6. Lawannya ada di posisi ke-19 dan belum menang dari tiga laga awalnya.

Malam ini juga ada laga AS Roma vs Monza. AS Roma baru menahan Juventus 1-1 dan kini ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 7. Monza ada di dasar klasemen dengan nilai 0.

Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport dan Vidio):

23:30 WIB - Sassuolo vs AC Milan

01:45 WIB - AS Roma vs Monza

01:45 WIB - Inter Milan vs Cremonese.

