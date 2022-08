Kualifikasi Piala Asia U-20: Shin Tae-yong Masih Menunggu 6 Pemain Timnas U-19

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah empat hari Timnas U-19 menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC) di Jakarta. Pelatnas diadakan sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala AFC U-20 2023.

Pemain Timnas U-19 menjalani latihan di Lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan menu latihan yang bervariasi.

Pada latihan yang diadakan Selasa sore, 30 Agustus 2022, Shin Tae-yong memulai latihan dengan sesi pemanasan. Setelah itu, pelatih asal Korea Selatan ini memberikan latihan passing. Para pemain kemudian diberi menu latihan one on one, yaitu pemain bertahan berhadapan dengan geladang dan penyerang untuk bagaimana menjaga lawan.

Pemain berposisi penyerang dan gelandang juga diberi menu shooting. "Mulai latihan pada 26 Agustus. Setiap hari latihan tiga kali sehari. Saat ini pemain sangat baik untuk ikuti arahan. Fisik juga meningkat," kata Shin Tae-yong usai latihan. "Hari ini fokus untuk sentuhan bola. Progam latihan sejauh ini berjalan lancar."

Beberapa pemain yang dipanggil untuk mengikuti Pelatnas Kualifikasi Piala AFC U-20 mayoritas yang bermain di Piala AFF U-19 2022. Menurut Shin, mereka berkembang semakin baik.

"Pasti secara mental menjadi baik. Secara skill saya merasa ada peningkatan. Pemain-pemain muda seperti ini setiap hari pasti akan berkembang. Pemain menunjukkan yang terbaik," katanya.

Hingga sejauh ini ada enam pemain yang dipanggil oleh Shin belum bergabung. Lima pemain dari Persija, yaitu Alfriyanto Nico Saputro, Cahya Supriadi, Frengky Deaner Missa, Ginanjar Wahyu dan Muhammad Ferarri. Lantas satu pemain dari Persebaya, Marselino Ferdinan. "Mereka datang telat karena sudah ada izin dari Shin," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Menurut Iriawan, mereka bakal bergabung pada 4 September. "Tapi saya komunikasi dengan klub karena lebih cepat lebih baik. Karena sudah dapat izin dari Shin, saya tidak bisa menekan klub," ujar Ketua Umum PSSI.

Menurut Shin, ia sebenarnya ingin semua pemain yang dipanggil mengikuti TC bisa bergabung sejak awal. Namun, Shin memahami kondisi pemain yang sedang dibutuhkan oleh klub.

"Jadi saya bisa memahami. Tanggal 2 September dan 4 September akan kembali ke timnas semua. Sejauh ini tidak ada masalah besar," kata Shin.

Indonesia akan menjadi tuan rumah Kualifikasi Piala AFC U-20 yang diadakan pada 14-18 September 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Timnas Indonesia berada di Grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste.

Kualifikasi Piala Asia U-20 akan diikuti oleh 44 negara yang dibagi ke Grup A-J. Sepuluh juara grup dan lima runner terbaik akan lolos ke putaran final Piala AFC U-20 pada 1-18 Maret 2023 di Uzbekistan.

