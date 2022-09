Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Arsenal, Liverpool, Man City Menang; Spurs Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Kamis dinihari WIB, 1 September 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kelima. Arsenal, Liverpool, dan Manchester City sama-sama menang. Sedangkan Tottenham tertahan.

Terdapat lima pertandingan yang berlangsung. Bournemouth yang baru saja memecat pelatihnya, Scott Parker, harus puas dengan satu poin pekan ini.

Mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Wolverhampton Wanderers dalam duel di Stadion Vitality, kandang Bournemouth.

Hasil sama kuat juga terjadi pada pertandingan antara West Ham United menghadapi Tottenham Hotspur. Mereka bermain imbang 1-1.

Sementara itu, Arsenal berhasil menjaga rekor sempurnanya setelah mengalahkan Aston Villa 2-1. Tim besutan Mikel Arteta itu berhasil menyapu bersih lima laga pertama Liga Inggris musim ini dengan kemenangan.

Kemenangan 2-1 juga terjadi pada laga Liverpool kontra Newcastle United, The Reds akhirnya memetik poin penuh lewat gol Fabio Carvalho saat injury time.

Di tempat lain, Manchester City berpesta enam gol tanpa balas saat menjamu tim promosi, Nottingham Forest.

Rekap Hasil Liga Inggris 2022-2023, Kamis dinihari, 1 September:

• Bornemouth 0-0 Wolves

• Arsenal 2-1 Aston Villa

Gol: Gabriel Jesus (30), Gabriel Martinelli (77) - Douglas Luiz (74)

• West Ham 1-1 Tottenham Hotspur

Gol: Tomas Soucek (55) - Thilo Kehrer (34 GBD)

• Liverpool 2-1 Newcastle United

Gol: Roberto Firmino (61), Fabio Carvalho (90+8) - Alexander Isak (38)

• Manchester City 6-0 Nottingham Forest

Gol: Erling Haaland (12, 23, 38), Joao Cancelo (50), Julian Alvarez (65, 87).

Hasil Hari Sebelumnya

Rabu, 31 Agustus 2022

Crystal Palace vs Brentford 1-1

Fulham vs Brighton 2-1

Southampton vs Chelsea 2-1

Leeds United vs Everton 1-1.

Jadwal Berikutnya

Jumat, 2 Agustus 2022

02:00 Leicester vs Manchester United.

Klasemen Liga Inggris

