Jadwal Liga Champions Rabu 7 September: Napoli vs Liverpool, Barcelona vs Viktoria Plzen, Inter vs Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan pertama akan kembali berlangsung sepanjang Rabu malam hingga Kamis dinihari, 8 September 2022.

Ada dua pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh SCTV. Salah satunya adalah laga besar Inter Milan vs Bayern Munchen.

Kedua tim ini berlaga di Grup C, yang dilabeli grup neraka. Di gup ini juga ada Barcelona yang malam ini akan tampil menjamu Biktoria Plzen.

Pertandingan lain yang juga live di SCTV adalah Ajax vs Rangers. Keduanya menjadi bagian dari grup A, yang juga diisi Liverpool dan Ajax yang akan saling berhadapan.

Jadwal Liga Champions malam ini juga akan menampilkan Atletico Madrid vs Porto, Club Bruge vs Leverkusen, Frankfurt vs Sporting, dan Tottenham vs Marseille .

Sebelumnya, pada Rabu dinihari tadi sudah berlangsung delapan pertandingan, termasuk PSG vs Juventus yang berakhir 2-1. Sedangkan Real Madrid dan Manchester City menang. Adapun Chelsea kalah.

Jadwal Liga Champions Pekan Pertama

Rabu malam, 7 September 2022

23.45 WIB: Ajax vs Rangers (SCTV)

23.45 WIB: Frankfurt vs Sporting (Vidio)

Kamis dinihari, 8 September 2022

02.00 WIB: Napoli vs Liverpool (Vidio)

02.00 WIB: Atletico Madrid vs Porto (Vidio)

02.00 WIB: Club Bruge vs Leverkusen (Vidio)

02.00 WIB: Barcelona vs Viktoria Plzen (Vidio)

02.00 WIB: Inter vs Bayern Munchen (SCTV)

02.00 WIB: Tottenham vs Marseille (Vidio).