Sepak Bola Liga Inggris Akan Dimulai Lagi Selasa setelah Kematian Ratu Elizabeth II

TEMPO.CO, Jakarta - Sepak bola Liga Inggris bakal dimulai kembali Selasa, 13 September 2022, setelah ditunda untuk menghormati kematian Ratu Elizabeth II pada Kamis lalu.

Namun, apakah rencana itu bisa dilakukan dan seperti apa pelaksanaannya, tergantung pada ketersediaan sumber daya, terutama kepolisian.

Kerena itu, beberapa pertandingan masih ada yang perlu didiskusikan lagi dan diselesaikan menurut jadwal per pertandingan selama periode mendatang.

Pertimbangan keadaan setiap pertandingan akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus, sejalan dengan protokol biasa.

Pemakaman Ratu Elizabeth II dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 September, di Westminster Abbey, pukul 11 pagi waktu setempat, sesuai dengan pengumuman.

Kapan Semua Sepak Bola Inggris Bisa Berjalan Kembali?

Pertandingan sepak bola Inggris sepertinya tidak bisa bersamaan digelar karena tergantung pada pertimbangan masing-masing laga.

Reporter senior Sky Sports News, Greaint Hughes, memperkirakan pertandingan baru bisa berjalan kembali semuanya pada pekan depan.

"Kami melihat pekan depan sebagai kemungkinannya. Harapannya di dalam negeri EFL (English Football League) bisa bergulir kembali Selasa dan Rabu. Itu pekan depan yang akan menjadi pekan yang besar karena ada acara penuh pada Selasa dan Rabu," kata Hughes.

"Ini akan menjadi pemakaman kenegaraan sehingga akan menjadi acara nasional dan internasional yang sangat besar yang akan membutuhkan banyak sumber daya dan sumber daya itu mungkin dibutuhkan untuk acara olahraga."

"Dalam hal ini, pemakaman Ratu sangat diutamakan. Dari segi UEFA, banyak pertandingan pekan depan yang melibatkan klub-klub Inggris dengan Liga Champions pada Selasa dan Rabu, Liga Europa dan Liga Conference Eropa pada Kamis."

"Seperti yang ada, pemahaman UEFA adalah pertandingan-pertandingan itu akan tetap berjalan. Ada Rangers (klub dari Skotlandia) dan Polisi Skotlandia juga perlu dilihat lagi apakah pertandingan melawan Napoli di Liga Champions dapat dilanjutkan."

"UEFA butuh pertandingan-pertandingan ini dilanjutkan karena hanya sedikit ruang dalam daftar pertandingan untuk mendapatkan banyak pertandingan ini mencapai tahap tertentu sebelum jeda Piala Dunia."

"Tanggal pemakaman bisa menjadi jadwal kembali sepak bola."

Pertandingan Liga Europa untuk Manchester United Sesuai Jadwal

Manchester United telah mengonfirmasi bahwa pertandingan Liga Europa melawan FC Sheriff akan berlangsung sesuai jadwal pekan depan di Moldova.

"Setelah diskusi dengan badan yang bersangkutan dan sejalan dengan panduan yang dikeluarkan Pemerintah Inggris, kami dapat mengonfirmasi bahwa pertandingan Liga Europa melawan FC Sheriff akan berlangsung sesuai jadwal pada Kamis malam di Moldova," bunyi pernyataan tersebut.

"Pengaturan pertandingan akan tetap sama bagi para penggemar yang pergi mendukung tim di Chisinau."

Sky Sports News mengetahui bahwa diskusi telah berlangsung antara UEFA dan semua tim Inggris yang berlaga di kompetisi Liga Champions, Liga Europa, serta Liga Conference Eropa, dan semua pertandingan diperkirakan akan dilanjutkan.

Rangers Buat Pengumuman Soal Laga Lawan Napoli Pekan Depan

Rangers telah mengumumkan bahwa pembicaraan dengan UEFA dan Kepolisian Skotlandia sedang berlangsung terkait pertandingan Liga Champions mereka melawan Napoli di Ibrox pada Selasa nanti.

Pertandingan Liga Utama Skotlandia antara Rangers melawan Aberdeen pada Sabtu telah ditunda. Hal itu mengacu pada keputusan penundaan semua pertandingan sepak bola Inggris dan Skotlandia untuk menghormati kematian Ratu Elizabeth II pada akhir pekan ini.

Tim Liga Utama Skotlandia itu mengatakan mereka menyadari adanya tekanan kepolisian dan sumber daya pada pekan depan, tetapi pembahasan sedang berlangsung saat ini.

Jadwal Tengah Pekan Mendatang

Liga Champions

Selasa, 13 September

Liverpool vs Ajax

Rangers vs Napoli

Sporting Lisbon vs Tottenham

Rabu, 13 September

Chelsea vs Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk vs Celtic

Manchester City vs Borussia Dortmund

Liga Europa

Kamis, 15 September

Arsenal vs PSV

Sherriff Tiraspol vs Manchester United

Liga Conference

Kamis, 15 September

FK RFS vs Hati

Silkeborg vs West Ham

Sky Bet Championship

Selasa 13 September

Blackburn Rovers vs Watford

Huddersfield vs Wigan

Hull vs Stoke

Middlesbrough vs Cardiff

Swansea vs Sheffield United

Preston vs Burnley

Rabu 13 September

Luton vs Coventry

Millwall vs QPR

Norwich vs Bristol City

Rotherham vs Blackpool

Reading vs Sunderland

West Brom vs Birmingham

Sky Bet League One

Selasa, 13 September

Barnsley vs Port Vale

Burton vs Portsmouth

Charlton vs Hutan Hijau

Cheltenham vs Cambridge

Ipswich vs Bristol Rovers

Lincoln vs Derby

MK Dons vs Bolton

Morecambe vs Sheffield Wednesday

Peterborough vs Fleetwood

Plymouth vs Oxford

Shrewsbury vs Exeter

Wycombe vs Accrington

Sky Bet League Two

Selasa, 13 September

AFC Wimbledon vs Northampton

Barrow vs Doncaster

Crawley vs Stockport

Grimsby vs Gillingham

Harrogate vs Salford

Hartlepool vs Crewe

Mansfield vs Carlisle

Rochdale vs Leyton Orient

Stevenage vs Newport

Swindon vs Sutton

Tranmere vs Bradford

Walsall vs Colchester

