Klasemen Liga 1 Pekan Ke-10 Setelah Laga Bhayangkara FC vs Borneo FC Berakhir 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Bhayangkara FC vs Borneo FC, pada pekan ke-10 Liga 1 2022-2023, berakhir tanpa pemenang. Bertemu di di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa, 13 September 2022, kedua tim bermain 2-2.

Bhayangkara FC sempat tertinggal, lalu berbalik unggul, tapi akhirnya harus puas dengan hasil seri.

Borneo FC membuka keunggulan lewat gol Diego Michels pada menit keenam. Bhayangkara FC menyamakan kedudukan dan berbalik unggul lewat gol Dendy Sulistyawan (48’) dan Sani Rizky (58’). Namun, Borneo FC selama lewat gol pemain pengganti Andy Harjito (90+3.

Hasil ini memperpanjang catatan buruk kedua tim. Kini keduanya sama-sama gagal menang dalam rangkaian laga secara beruntun: Borneo FC tiga kali dan Bhayangkara FC empat kali.

Kini Bhayangkara FC ada di posisi ke-14 klasemen denga nilai 9. Borneo FC di posisi kelima denga nilai 20.

Laga Bhayangkara FC vs Borneo FC jadi pembuka jadwal Liga 1 pekan ke-10. Pada Rabu, 14 September 2022, akan hadir laga Persita Tangerang vs PSIS Semarang.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-10

Selasa, 13 September

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-2.

Rabu, 14 September

15.30 Persita Tangerang vs PSIS Semarang (Indosiar).

Kamis, 15 September

16.00 Persebaya vs RANS FC (Indosiar)

16.00 Persikabo 1973 vs PSS Sleman (Vidio)

18.15 Dewa United vs PSM Makassar (Vidio)

20.30 Persis Solo vs Bali United (Indosiar).

Jumat, 16 September

15.30 Persib Bandung vs Barito Putera (Indosiar).

Sabtu, 17 September

16.00 Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

20.30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

Klasemen Liga 1

