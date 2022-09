Rekap Hasil Liga Champions: Man City, PSG, Madrid Menang; Chelsea Seri, Juve Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 15 September 2022, menampilkan sembilan pertandingan pekan kedua. Sejumlah Sejumlah kejutan muncul.

Dari Grup E, AC Milan menang 3-1 saat menjamu Dinamo Zagreb. Milan meraih gol lewat Olivier Giroud (menit 45/penalti), Alexis Sealemaekers (47) dan Tommaso Pobega (77). Sedangkan gol Dinamo diceploskan Mislav Orsic (56).

Dalam laga lain di grup ini, kejutan hadir. Chelsea ditahan 1-1 oleh RC Slazburg. Unggul berkat gol Raheem Sterling (48), The Blues kemudian kebobolan oleh gol Noah Okafor (75).

Kini Milan memuncaki klasemen dengan nilai 4, unggul satu angka dari Dinamo. RB Salzburg di posisi ketiga dengan nilai 3 dan Chelsea di posisi terbawah dengan nilai 1.

Dari Grup F, juara bertahan Real Madird mampu menjaga kesempurnannya. Mereka menang 2-0 saat menjamu RB Salzburg, berkat gol Federico Valverde (80) dan Marco Asensio (90+1).

Kini Marid memuncaki klasemen dengan nilai 6. Mereka unggul dua poin dari Shakhtar Dontesk yang dalam laga lain ditahan Celtic 1-1. Celtic belum memiliki poin.

Dari Grup G, Manchester City menang 2-1 atas Dortmund. Sempat kebobolan oleh gol Jude Bellingham (58), Man City berbalik unggul berkat gol John Stones (80) dan Erling Haaland (84).

Kini Man City memuncaki klasemen denga nilai 6, unggul 3 angka dari Dortmund. Copenhagen dan Sevilla, yang bermain 1-1, sama-sama baru mengemas 1 angka.

Di Grup H, kejutan juga terjadi. Juventus kalah untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka menyerah 1-2 saat menjamu Benfica.

Di grup sama, PSG menang 3-1 di kandang Maccabi Haifa. Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar sama-sama mencetak gol.

Kini, PSG memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul selisih gol dari Benfica. Juventus dan Maccabi belum memiliki nilai.

Sementara itu, dalam laga geseran di Grup A, Napoli menang 3-0 di kandang Rangers. Kini Napoli memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul 3 poin dari Ajax dan Liverpool.

Hasil Liga Champions Pekan Kedua

AC Milan vs Dinamo Zagreb 3-1

Shakhtar Donestk vs Celtic 1-1

Manchester City vs Dortmund 2-1

Chelsea vs Salzburg 1-1

Rangers vs Napoli 0-3

Real Madrid vs RB Leipzig 2-0

FC Copenhagen vs Sevilla 0-0

Juventus vs Benfica 1-2

Maccabi Haifa vs PSG 1-3.

Sembilan laga ini menjadi bagian dari 18 partai pekan kedua Liga Champions. Tujuh pertandingan lainnya sudah berlangsung Rabu dinihari tadi.

