Seperti Apa Tarian Selebrasi Vinicius Jr buat Real Madrid yang Memicu Kontroversi?

TEMPO.CO, Jakarta - Vinicius Jr mendapat sorotan saat Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid dalam pertandingan derbi Liga Spanyol, 18 September 2022 lalu. Tarian selebrasinya mendapat kecaman berbau rasial.

Dalam laga itu, Real Madrid menang 2-1. Vinicius Jr tak mencetak gol. Tetapi, saat merayakan gol pertama Madrid, yang dicetak Rodrygo, cara selebrasi pemain ini dikecam kubu lawan secara rasis.

Pedro Bravo, presiden Asosiasi Agen Spanyol, membandingkan dansa Vinicius Jr setelah mencetak gol dengan kera. Dia mengklaim dansa yang dilakukan Vinicius adalah tidak menghormati lawan dan meminta sang pemain "berhenti bersikap seperti monyet".

Ucapan Pedro Bravo ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Real Madrid menyatakan dukungan penuh kepada Vinicius, menegaskan "bakal mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang membuat komentar rasial terhadap pemain kami."

Sementara Federasi Sepak Bola Brasil memberikan dukungan kepada pemain 22 tahun tersebut, yang telah membukukan lima gol di LaLiga Spanyol 2022-2023.

"Atlet kami (Vinicius Jr) menjadi target pernyataan rasial pada Kamis malam. CBF memperkuat solidaritas dengan #BailaViniJr."

Seperti apa tariannya? Simak dalam unggaha ini.

Look at that Atletico fan on the right, she really thought she did something with that throw pic.twitter.com/Duaccj1ayb