Prediksi Timnas U-17 Indonesia vs Uni Emirat Arab di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 Rabu Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi antangan ujian berat saat menghadapi Uni Emirat Arab pada Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 hari Rabu, 5 Oktober 2022. Duel lanjutan Grup B antara timnas U-17 Indonesia vs Uni Emirat Arab U-17 akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, mulai pukul 20.00 WIB.

Sebelum menghadapi pertandingan ini, Garuda Muda sukses mendapatkan modal yang berharga setelah menggilas Guam 14 gol tanpa balas dalam laga pertamanya. Dengan hasil itu, timnas U-17 Indonesia menggeser Malaysia di peringkat kedua klasemen sementara dengan tiga ppoin, tapi unggul dalam hal produktivitas gol.

Adapun Uni Emirat Arab yang sudah melewati dua pertandingan di grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 sukses menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Tim asuhan Alberto Gonzales ini tercatat berhasil menggulung Guam dengan skor 9-0, lalu menjegal Palestina dengan skor tipis 4-3.

Pelatih timnas U-17 Indonesia, Bima Sakti, menyebut bahwa pihaknya sudah mengantongi cara-cara khusus untuk mengantisipasi kekuatan timnas U-17 Uni Emirat Arab. “Saya ingin pemain fokus ke pertandingan, tidak terpengaruh provokasi, dan jangan membuat pelanggaran-pelanggaran, terutama di dekat kotak penalti," kata Bima.

Selain itu, ia sebetulnya juga telah memahami karakter bermain Uni Emirat Arab ketika melangsungkan pertandingan uji coba pada pertengahan 2020. "Memang saat itu, timnasnya berbeda generasi dengan saat ini. Namun, UEA (Uni Emirat Arab) tetaplah tim yang bagus,” kata eks-pemain timnas Indonesia itu.

"Ketika berlaga di sana, kami beberapa kali harus menghadapi serangan balik mereka yang cepat," kata dia menambahkan.

Timnas U-17 Indonesia tentu wajib mengamankan poin penuh untuk menjaga peluangnya merebut tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023. Modal berharga lain yang dimiliki pasukan Garuda Muda, selain kemenangan besar atas Guam, adalah performa impresif Arkhan Kaka Putra.

Semua pemain di skuad muda Merah Putih saat ini tentu dalam kepercayaan diri tinggi, tapi lebih untuk Arkhan Kaka sebab sebelumnya tampil sangat subur. Hanya dalam 45 menit pertama bermain, ia sudah berhasil mencatatkan empat gol dan membuatnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara ajang ini.





Prediksi Susunan Pemain

Indonesia

Andrika Fahtir Rahman; Rizdjar Nurviat, Sulthan Zaky, Muh Iqbal Gwijangge, Habil Abdillah; Riski Afrisal, Narendra Tegar, Moch Hanif Ramadhan, Kafiatur Rizky; Nabil Asyura, Arkhan Kaka;

Pelatih: Bima Sakti

Uni Emirat Arab

Hamdan Saeed Amer, Hussain, Abdalla, Ghaith, Mohammed Jumah, Khaleifah, Ahmed Mohamed, Abdullaziz, Mansoor, Waleed;

Pelatih: Alberto Gonzales

Hasil Lima Laga Terakhir

Indonesia

03/08/2022 - Singapura U16 vs Indonesia U16 (0-9)

06/08/2022 - Indonesia U16 vs Vietnam U16 (2-1)

10/08/2022 - Indonesia U16 vs Myanmar U16 (1-1)

12/08/2022 - Vietnam U16 vs Indonesia U16 (0-1)

03/10/2022 - Indonesia U-17 vs Guam U-17 (14-0)

Uni Emirat Arab

23/11/2021 - Uni Emirat Arab U-17 vs Yordania U-17 (0-2)

25/11/2021 - Lebanon U-17 vs Uni Emirat Arab U-17 (1-1)

27/11/2021 - Suriah U-17 vs Uni Emirat Arab U-17 (1-0)

01/10/2022 - Uni Emirat Arab U-17 vs Guam U-17 (9-0)

03/10/2022 - Uni Emirat Arab U-17 vs Palestina U-17 (4-3)

Prediksi

Timnas U-17 Indonesia mungkin sedang berada dalam performa terbaik. Kemenangan besar di laga perdana bisa menjadi suntikan motivasi para pemain untuk menghadapi tim kuat, Uni Emirat Arab. Bertanding di rumah sendiri, meski tanpa penonton, bisa menjadi keuntungan Indonesia untuk memetik kemenangan kedua. Meski begitu, tim asuhan Bima Sakti tetap harus waspada menghadapi keunggulan fisik para pemain Uni Emirat Arab.

