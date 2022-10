Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari: Chelsea, Real Madrid, Man City, Juve Menang; PSG Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 6 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketiga, yakni dari Grup E hingga H.

Dari Grup E, Chelsea menang 3-0 saat menjamu AC Milan. Gol-gol klub Liga Inggris ini dicetak Wesley Fofana (menit 24), Pierre-Emerick Aubameyang (56), dan Recce James (62).

Ini menjadi kemenangan pertama yang diraih Chelsea dalam tiga laga. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 4, unggul selisih gol dari Milan.

Di grup samaada RB Salzburg mengalahkan Dinamu Zagreb 1-0. Salzburg kini memuncaki klasemen dengan nilai 5, sedangkan Dinamo di dasar klasemen dengan nilai 3.

Dari Grup F, Real Madrid mampu menjaga kesempurnaannya berkat kemenangan 2-1 saat menjamu Shakhtar Donestk. Mereka meraih gol dari Rodrygo (13) dan Vinicus Jr (28) dan hanya kebobolan oleh gol Oleksandr Zubkov (39).

Real Madrid memuncaki klasemen dengan nilai 9, unggul 5 angka dari Donetsk. RB Leipzig, yang mengalahkan Celtic 3-1, berada di posisi ketiga denga nilai 3 dan lawannya ada di dasar klasemen denga nilai 1.

Manchester City, yang menempati Grup G, juga mampu menjaga rekor 100 persen kemenangan. Mereka berpesta gol dan menang 5-0 saat menjamu Copenhagen.

Erling Haaland kembali tampil cemerlang dan memborong dua gol Man City ke gawang klub Denmark itu. Gol lainnya diceploskan Riyad Manrez (penalti), Julian Alvarez, dan dari bunuh diri David Kocholava.

Man City memuncaki klasemen dengan nilai 9, diikuti Dortmund (6), yang menang 4-1 di kandang Sevilla. Copenhagen dan Sevilla di posisi ketiga dan keempat, masin-masing dengan poin 1.

Dari Grup H, Juventus menang 3-1 atas Maccabi Haifa. Sedangkan PSG ditahan Benfica 1-1. PSG dan Benfica sama-sama mengemas nilai 7. Juventus baru mengemas nilai 3 dan Maccabi Haifa sama-sama belum meraih poin.

Hasil Liga Champions

Salzburg vs Dinamo Zagreb 1-0

RB Leipzig vs Celtic 3-1

Chelsea vs Milan 3-0

Juventus vs Maccabi Haifa 3-1

Real Madrid vs Shakhtar Donestk 2-1

Sevilla vs Dortmund 1-4

Benfica vs PSG 1-1

Manchester City vs Copenhagen 5-0.

