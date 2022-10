Jadwal Liga Italia Pekan Kesembilan Hadirkan AC Milan vs Juventus, Simak Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan kesembilan. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, termasuk menyajikan laga besar AC Milan melawan Juventus.

Milan akan tampil sebagai tuan rumah dalam laga ini, yang akan berlangsung Sabtu, 8 Oktober 2022. mulai pukul 23 WIB. Laga nanti akan mempertemukan dua tim unggulan yang mati tercecer dalam persaingan berebut gelar juara.

AC Milan yang merupakan juara bertahan saat ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 17 dari 8 laga. Juventus berada dua tingkat di bawahnya dengan 13 poin.

Pertemuan antara kedua tim biasa berlangsung ketat. Dalam 5 duel terakhir, AC Milan menang 2 kali dan Juventus menang sekali. Namun, kedua tim hanya mampu bermain imbang dua pertemuan musim lalu.

Baca Juga: AS Roma Kalah di Liga Europa, Mourinho Turunkan Target

Jadwal Liga Italia pekan ke-9 juga akan diwarnai pertandingan Sassuolo vs Inter Milan dan AS Roma vs Lecce.

Dua tim di dua besar klasemen, Napoli dan Atalanta, akan menghadapi tantangan yang berbeda. Napoli akan menghadapi Cremonese yang ada di zona degradasi, sedangkan Atalanta akan melawan Udinese yang menempati posisi ketiga klasemen.

Jadwal Liga Italia Pekan Kesembilan

(Live Bein Sports)

Sabtu, 8 Oktober 2022

20:00 WIB Sassuolo vs Inter Milan

23:00 WIB AC Milan vs Juventus.

Minggu, 9 Oktober 2022

01:45 WIB Bologna vs Sampdoria

17:30 WIB Torino vs Empoli

20:00 WIB Udinese vs Atalanta

20:00 WIB Monza vs Spezia

20:00 WIB Salernitana vs Hellas Verona

23:00 WIB Cremonese vs Napoli.

Senin, 10 Oktober 2022

01:45 WIB AS Roma vs Lecce.

Selasa, 11 Oktober 2022

01:45 WIB Fiorentina vs Lazio.

Klasemen Liga Italia

Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Arsenal vs Liverpool