Manchester City ke Puncak Klasemen Liga Inggris Usai Kalahkan Southampton 4-0

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City naik ke puncak klasemen Liga Inggris setelah mencatat kemenangan besar atas Southampton di kandang, Sabtu, 8 Oktober 2022. Hasil itu membuat tim asuhan Pep Guardiola unggul dua poin dari Arsenal yang baru akan bertanding pekan ini pada Minggu.

Bermain di Etihad, The Citizens yang tampil mendominasi pertandingan mampu membuat 21 tembakan dengan delapan di antaranya tepat sasaran. Di satu sisi, Southampton hanya bisa membuat lima tembakan dan semuanya tidak ada yang on target.

Guardiola membuat tiga perubahan dari tim yang dimainkan saat mengalahkan Manchester United 603 pada derby pekan lalu. Saat menjamu Southampton, Ruben Dias masuk Starting XI menggantikan Kyle Walker yang cedera. Rodri kembali mendukung Ilkay Gundogan. Jack Grealish turun ke bangku cadangan dengan masuknya Riyad Mahrez.

Aksi brilian Joao Cancelo mencetak gol pada menit ke-20 membuka keunggulan tuan rumah, sebelum Phil Foden menambah keunggulan pada menit ke-32. Kedua gol itu membuat City unggul 2-0 di babak pertama.

Riyad Mahrez mencetak gol ketiga City saat memasuki menit keempat babak kedua berkat umpan dari Rodri. Dan, gol keempat disumbang oleh Erling Haaland pada menit ke-65.

Haaland kembali mencetak gol di laga kandang Liga Inggris setelah membuat hat-trick dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Etihad di ajang ini.

Itu adalah gol ke-15 Haaland untuk Man City di Liga Inggris musim ini. Catatan itu membuat penyerang Norwegia tersebut menjadi top skor sementara, dengan keunggulan tujuh gol dari striker Tottenham Hotpur, Harry Kane, yang berada di urutan kedua.

Kemenangan atas Southampton ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Manchester City di Liga Inggris musim ini dalam sembilan laga yang sudah dimainkan, dengan dua di antaranya imbang.

Pertandingan Liga Inggris berikutnya, Manchester City akan menghadapi Liverpool di Anfield pada Minggu, 16 Oktober nanti. Sebelumnya, tengah pekan depan, pasukan Guardiola akan bertanding di Copenhagen untuk laga keempat Liga Champions.

Kemenangan Manchester City dalam statistik

Manchester City menjadi tim pertama yang mencetak setidaknya empat gol dalam lima pertandingan kandang berturut-turut sejak Tottenham Hotspur pada Septeber 1963.

Erling Haaland menjadi pemain kedua yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Liga Inggris berturut-turut untuk Manchester City, setelah Sergio Aguero.

Joao Cancelo telah mecetak gol dalam dua dari tiga pertandingan terakhirnya di Liga Inggris, tidak mencetak gol dalam 43 penampilan pertamanya di Stadion Etihad.

Phil Foden telah mencetak lima gol dalam tiga pertandingan Liga Inggris terakhirnya untuk Manchester City, dengan ini adalah kedua kalinya dia mencetak gol dalam tiga penampilan liga berturut-turut.

Rekap hasil pertandingan Liga Inggris pada Sabtu, 8 Oktober 2022:

Newcastle vs Brentford 5-1

Bournemouth vs Leicester City 2-1

Manchester City vs Southampton 4-0

Chelsea vs Wolves 3-0

Brighton vs Tottenham 0-1

