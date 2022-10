Rekap Hasil Liga Champions Rabu Dinihari: Real Madrid dan Manchester City Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 12 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan keempat. Hasil seri mendominasi.

Dari Grup E, AC Milan gagal membalas dendam saat menjamu Chelsea. Mereka takluk 0-2, sehingga secara beruntun keok tanpa mampu mencetak gol setelah pada pekan sebelumnya juga kalah 0-3.

Chelsea unggul berkat penalti Jorginho (21) dan Pierre-Emerick Aubameyang (34). Hasil ini mengantar Chelsea naik ke puncak klasemen Grup E dengan nilai 7 laga. Milan turun ke urutan ketiga dengan nilai 4.

RB Salzburg, yang bermain 1-1 dengan Dinamo Zagreb ada di posisi kedua dengan nilai 6. Lawannya ada di urutan keempat dengan nilai 4. Persaingan di grup ini masih cukup ketat.

Dari Grup E, kesempurnaan Real Madrid terhenti. Mereka tertahan saat berlaga di markas Shakhtar Donetsk. Kebobolan oleh gol Oleksandr Zubkov (45), Madrid membalas lewat gol Antonio Rudiger (90).

Meski terthan, Madrid tetap berhasil lolos ke babak 16 besar. Mereka mengemas nilai 10, unggul empat dan lima poin dari RB Leipzig dan Shakhtar yang ada di bawahnya.

Dalam salah satu dari dua laga terakhirnya, Leipzig dan Shakhtar akan berhadapan. Karena itu Real Madrid dipastikan tak akan tergeser dari posisi 16 besar.

Dari Grup G, Manchester City juga lolos meski ditahan Copenhagen 0-0. Tim asal Inggris itu mengemas nilai 10, sudah unggul 8 poin dari Sevilla di posisi ketiga. Dortmund, yang bermain 1-1 dengan Sevilla, di posisi kedua dengan nilai 7. Copenhagen di dasar klasemen dengan nilai 2.

Dari Grup H, Juventus mendapat kejutan. Mereka takluk 0-2 di kandang Maccabi Haifa, yang pekan sebelumnya mereka kalahkan 3-1. Di grup sama, PSG ditahan Benfica 1-1.

PSG dan Benfica kini sama-sama mengemas nilai 8. Sedangkan Juventus dan Maccabi sama-sama memiliki nilai 3.

Pertandingan Liga Champions lainnya akan hadir malam ini termasuk laga besar Barcelona vs Inter Milan yang disiarkan SCTV.

Barcelona akan berusaha membalas dendam dalam laga kandangnya ini. Pekan lalu mereka takluk 0-1 di markas Inter Milan.

Kini tim asuhan Xavi Hernandez itu menempati posisi ketiga klasemen Grup C dengan nilai 3, di bawah Bayern Munchen (9) dan Inter Milan (6).

Hasil Liga Champions

(Pekan keempat)

Maccabi Haifa vs Juventus 2-0

Copenhagen vs Manchester City 0-0

AC Milan vs Chelsea 0-2

PSG vs Benfica 1-1

Dinamo Zagreb vs Salzburg 1-1

Borussia Dortmund vs Sevilla 1-1

Shakhtar Donetsk vs Real Madrid 1-1

Celtic vs RB Leipzig 0-2.

Jadwal Liga Champions malam ini...