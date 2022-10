Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-12 Berlangsung Tengah Minggu Ini, Simak Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-12 akan berlangsung tengah minggu ini. Partai paling menarik untuk dinantikan adalah Manchester United vs Tottenham.

MU akan menjamu Spurs pada Kamis dinihari WIB, 20 Oktober 2022, mulai 02.15. Si Seten Merah akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah ditahan Newcastle 0-0. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 16.

Tottenham akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Tim asihan Antonio Conte ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 23.

Meski kalah dari segi peringkat, MU layak tampil percaya diri dalam laga kandangnya ini bila melihat rekor pertemuan dengan lawannya. Dalam lima duel terakhir antara kedua tim, MU menang tiga kali, sekali kalah, dan sekali seri.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-12 juga akan menampilkan laga Liverpool vs West Ham dan Brentford vs Chelsea. Adapun laga Arsenal vs Machester City ditunda karena Arsenal harus menjalani laga tunda Liga Europa melawan PSV Eindhoven.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Vidio)

Rabu dinihari, 19 Oktober 2022

01:30 Brighton vs Nottingham

02:15 Crystal Palace vs Wolves.

Kamis dinihari, 20 Oktober 2022

01:30 Bournemouth vs Southampton

01:30 Brentford vs Chelsea

01:30 Liverpool vs West Ham

01:30 Newcastle United vs Everton

02:15 Manchester United vs Tottenham

Arsenal vs Machester City (ditunda).

Jumat dinihari, 21 Oktober 2022

01.30 Fulham vs Aston Villa

02.15 Leicester vs Leeds United.

Klasemen Liga Inggris

