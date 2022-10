Jadwal Bola Selasa 18 Oktober: Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Selasa, hingga Rabu dinihari, 18 Oktober 2022, akan menampilkan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Coppa Italia.

Liga Inggris akan menampilkan jadwal pekan ke-12. Pada Selasa malam ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya Crystal Palace vs Wolves yang akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Crystal Palace saat ini menempati posisi ke-13 dengan nilai 10. Wolves ada di urutan ke-17 klasemen dengan nilai 9.

Pertandingan Liga Inggris lain malam ini adalah Brighton vs Nottingham. Brighton akan berusaha menghentikan kemunduran. Mereka gagal menang dalam tiga laga terakhirnya sehingga melorot ke urutan ketujuh klasemen dengan nilai 14.

Nottingham masih terpuruk di dasar klasemen. Tim promosi ini baru menang sekali dalam 10 laga dan baru meraih 5 poin.

Sementara itu, Liga Spanyol memasuki jadwal pekan ke-10. Salah satu laga yang akan tersaji adalah Atletico Madrid vs Rayo Vallecano.

Atletico akan berusaha menjaga tren setelah tiga kali beruntun meraih kemenangan. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 19, unggul 8 poin dari lawannya.

Jadwal Liga Spanyol lain lainnya adalah Sevilla vs Valencia. Sevila akan menjaga kebangkitan setelah menang 1-0 atas Mallorca. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 9, tertinggal 5 angka darilawannya yang ada di urutan kedelapan.

Jadwal bola lainnya malam ini juga akan menampilkan laga Coppa Italia babak kedua, termasuk menampilkan Genoa vs SPAL dan Spezia vs Brescia.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 18 Oktober 2022

Copa Italia

(Babak kedua)

23.00 Genoa vs SPAL.

Rabu, 19 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Vidio)

01:30 Brighton vs Nottingham

02:15 Crystal Palace vs Wolves (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00:00 Sevilla vs Valencia

01:00 Getafe vs Ath Bilbao

02:00 Atletico Madrid vs Rayo Vallecano.

Copa Italia

(Babak kedua)

02.00 Torino vs Cittadella

20.00 Spezia vs Brescia

23.00 Parma vs Bari.

