Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 22 Oktober: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 23 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Liga Inggris memasuki pekan ke-13. Malam ini akan hadir laga besar Chelsea vs Manchester United yang disiarkan langsung SCTV. Chelsea kini ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 20, hanya unggul satu angka dari lawannya yang ada di posisi kelima.

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menghadirkan laga Nottingham Forest vs Liverpool, Manchester City vs Brighton, dan Everton vs Crystal Palace.

Dari Liga Spanyol, rangkaian jadwal pekan ke-11, akan menampilkan laga Real Madrid vs Sevilla. Malam ini juga ada Valladolid vs Real Sociedad dan Valencia vs Mallorca.

Dari Liga Italia, kompetisi memasuki pekan ke-11. Malam ini antara lain akan tersaji pertandingan AC Milan vs Monza dan Fiorentina vs Inter Milan.

Liga Jerman akan menghadirkan Hoffenheim vs Bayern Munchen. Sedangkan Liga Prancis menampilkan Montpellier vs Lyon.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 22 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

18:30 WIB Nottingham Forest vs Liverpool

21:00 WIB Manchester City vs Brighton

21:00 WIB Everton vs Crystal Palace

23:30 WIB Chelsea vs Manchester United (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

19:00 Rayo Vallecano vs Cadiz

21:15 Valladolid vs Real Sociedad

23:30 Valencia vs Mallorca.

Liga Italia

(pekan ke-11, live Bein Sport)

20:00 WIB Salernitana vs Spezia

23:00 WIB AC Milan vs Monza.

Liga Jerman

(Pekan ke-11, live Mola TV)

20:30 Augsburg vs RB Leipzig

20:30 Bayer Leverkusen vs Wolfsburg

20:30 Dortmund vs VfB Stuttgart

20:30 Freiburg vs Werder Bremen

20:30 Hoffenheim vs Bayern Munchen

23:30 B. Monchengladbach vs Eintracht Frankfurt.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

22:00 Montpellier vs Lyon.

Minggu dinihari, 23 Oktober 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

02:00 Real Madrid vs Sevilla

Liga Italia

(pekan ke-11, live Bein Sport)

01:45 WIB Fiorentina vs Inter Milan

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

02:00 Marseille vs Lens.

