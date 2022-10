Apakah Pamer Skill Berlebihan Bikin Antony Tercoret dari Susunan Starter Manchester United?

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah Antony tercoret dari susunan starter Manchester United karena aksi pamer skill-nya yang berlebihan?

Pertanyaan itu menjadi bahasan luas netizen setelah Manchester United mengalahkan West Ham United 1-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-14 di Old Trafford, Minggu malam, 30 Oktober.

Antony tak masuk dalam daftar starter laga itu. Nama pemain asal Brasil itu juga tak ada dalam daftar pemain di bangku cadangan.

Apakah dia dihukum pelatih Erik ten Hag? Pertanyaan itu deras mengemuka di media sosial. Maklum dalam laga sebelumnya, saat MU mengalahkan Sheriff di Liga Europa, peyerang 22 tahun itu memang membuat aksi kontroversial.

Pada menit ke-37, Antony menerima umpan dan menahan dengan kaki kirinya. Posisinya jauh dari lawan. Karena itu, ia leluasa melakukan aksi memutarkan bola mengelilingi badannya dua kali. Gaya ini menjadi salah satu ciri khasnya.

Antony did this spin in 37th minute, Erik ten Haag substituted him at HT.

No nonsense manager

pic.twitter.com/rCa9afNiys