Jadwal Liga Italia Pekan Ke-13: Prediksi AS Roma vs Lazio

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-13 pada Senin dinihari, 7 November 2022, akan menampilkan laga besar AS Roma vs Lazio. Derby della Capitale akan berlangsung Olimpico, mulai 00.00 WIB.

Ini merupakan laga derby ke-179 di ajang kompetitif. AS Roma meraih 67 kemenangan dari 178 pertemuan sebelumnya sedangkan Lazio meraih 48 kemenangan. Di ajang Liga Italia atau Seri A, AS Roma meraih 56 kemenangan sementara Lazio 40 kemenangan.

Performa AS Roma masih naik dan turun menjelang menghadapi pertandingan ini. Pasukan Jose Mourinho menang atas Hellas Verona, 3-1, pekan lalu. Kemenangan tersebut mengembalikan mereka ke trek kemenangan setelah di laga sebelumnya takluk dari Napoli, 0-1.

Sebaliknya, Lazio datang ke Stadion Olimpico setelah pekan lalu takluk secara mengejutkan dari Salernitana, 1-3. Kekalahan tersebut menghentikan rapor positif mereka yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam enam laga terakhir Liga Italia dengan lima di antaranya menang.

AS Roma memiliki peluang meraih kemenangan dalam pertandingan ini, khususnya jika melihat rekor mereka dalam laga kandang menjamu Lazio. Dalam 24 laga menjamu Lazio di Liga Italia, AS Roma hanya mengalami dua kekalahan. Bahkan, dari lima duel kandang terakhir lawan Lazio, Roma meraih empat kemenangan dan sekali imbang.

Di sisi lain, di antara tujuh tim yang berada di papan atas saat ini, AS Roma merupakan tim dengan banyak poin yang diraih jika dibandingkan pada musim lalu pada jumlah laga yang sama. Total, enam poin lebih baik dibandingkan musim lalu sedangkan Lazio tiga poin lebih baik pula dibandingkan musim lalu.

Ini akan menjadi tantangan bagi Lazio karena mereka belum dapat menurunkan penyerang andalan, Ciro Immobile, yang sepanjang musim ini total telah mencetak enam gol di Liga Italia. Pasukan Maurizio Sarri akan berharap kepada trio Felipe Anderson, Pedro, dan Mattia Zaccagni.

Duel ini semakin menarik karena keduanya ada di posisi yang head-to-head. AS Roma di peringkat keempat dengan 25 poin sedangkan Lazio di posisi kelima dengan 24 poin.

Karena itu, pertandingan ini akan menentukan, apakah Nicolo Zaniolo dan kawan-kawan mampu menambah jarak dengan klub sekota mereka. Atau malah sebaliknya, Lazio akan merebut posisi keempat tersebut pada pertandingan ini.

Kondisi Terkini Kedua Tim

AS Roma: Seperti klub Liga Italia lainnya, AS Roma dihantam badai cedera. Paulo Dybala, Marash Kumbala, Leonardo Spinazzola, dan Zeki Celik, absen di laga ini. Jose Mourinho akan menurunkan gelandang terbaiknya yaitu Nemanja Matic, sedangkan Nicolo Zaniolo juga bakal ditempatkan sebagai gelandang serang.

Lazio: Sergej Milinkovic-Savic tidak dapat tampil dalam pertandingan ini karena sanksi kartu merah. Ciro Immobile dan Patric masih absen karena keduanya dalam perawatan setelah mengalami cedera.

Perkiraan Susunan Pemain

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

Head-to-Head

178 Laga Kompetitif

67 AS Roma menang

48 Lazio menang

63 Imbang.

Lima Pertemuan Terakhir

20/03/2022 AS Roma 3-0 Lazio - Liga Italia

26/09/2021 Lazio 3-2 AS Roma - Liga Italia

15/05/2021 AS Roma 2-0 Lazio - Liga Italia

15/01/2021 Lazio 3-0 AS Roma - Liga Italia

26/01/2020 AS Roma 1-1 Lazio - Liga Italia.

Prediksi AS Roma vs Lazio

AS Roma lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan Liga Italia ini.

