Liga Italia: Prediksi Cremonese vs AC Milan, Peluang Rossoneri Dekati Napoli

Prediksi Cremonese vs AC Milan

TEMPO.CO , Jakarta - Liga Italia kembali bergulir pada awal pekan ini. Duel pekan ke-14 Serie A ini akan mempertemukan Cremonese vs AC Milan pada Rabu dinihari, 9 November 2022 waktu Indonesia di Stadio Giovanni Zini. Ini akan menjadi pertama kalinya Cremonese dan AC Milan saling berhadapan di Serie A sejak 1996.

Hasil - Klasemen Liga Italia pekan ke-13: Juventus vs Inter Milan 2-0, AS Roma vs Lazio 0-1

Hasil Liga Italia pekan ke-13 menampilkan dua laga derbi: AS Roma vs Lazio 0-1dan Juventus vs Inter Milan 2-0. Simak klasemennya.

