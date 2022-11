Timnas Kroasia Umumkan Skuad Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Kroasia mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2022 Qatar. Sejumlah pemain yang dipilih pelatih Zlatko Dalic merupakan veteran Piala Dunia 2018 Rusia.

Mereka adalah kapten tim Luka Modric, Domagoj Vida, Dejan Lovren, dan Ivan Periši. Mengutip dari Croatia Week, Zlatko Dalic menegaskan tidak ada tekanan selama proses pemilihan pemain.

"Mereka adalah pemain yang saya dan staf yakini. Kami akan menjalani laga satu per satu," ujar Dalic.

Ia menjelaskan materi pemain yang dipilih pada edisi Piala Dunia kali ini relatif tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Perbedaan mendasar ialah ada tujuh atau delapan pemain yang berasal dari kompetisi domestik atau Liga Kroasia. Sementara sisanya berasal dari klub-klub Eropa atau luar Kroasia.

Ihwal kehadiran Luka Modric, Dalic mengatakan amat dibutuhkan bagi Timnas Kroasia untuk membimbing sejumlah pemain muda. "Ada baiknya kami memiliki pemain yang lebih tua seperti Luka Modric, Marcelo Brozovi dan Ivan Perišic. Saya percaya pada pemain muda yang kami miliki, tetapi tanpa pemain yang lebih tua juga tidak akan berhasil,” kata dia.

Lebih lanjut, pelatih yang berhasil mengantarkan Timnas Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018 itu menilai pertandingan perdana melawan Maroko akan menjadi hal paling krusial. Ia meminta kepada para pemain agar bersikap optimistis dan realistis.

"Semua fokus kami ada di Maroko. Kami akan mengambil langkah demi langkah dan melakukan yang terbaik yang kami bisa," ujarnya.

Para pemain Timnas Kroasia dijadwalkan berkumpul pada 13 atau 14 November 2022 di Zagreb. Mereka akan berangkat ke Riyadh untuk menjalani laga persahabatan melawan Arab Saudi pada 16 November sebelum tampil di Piala Dunia 2022.

Skuad Timnas Kroasia di Piala Dunia 2022 Qatar

Kiper

Dominik Livakovi, Ivica Ivuši, Ivo Grbi

Belakang

Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Bariši, Josip Juranovi, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Staniši, Martin Erli, Josip Šutalo

Gelandang

Luka Modri, Mateo Kovai, Marcelo Brozovi, Mario Pasali, Nikola Vlaši, Lovro Majer, Kristijan Jaki, Luka Sui

Depan

Ivan Periši, Andrej Kramari, Bruno Petkovi, Mislav Orši, Ante Budimir, Marko Livaja

Jadwal Timnas Kroasia di Grup F

23 November: Kroasia vs Maroko – Al Bayt Stadium

27 November: Kroasia vs Kanada – Khalifa International Stadium

1 December: Kroasia vs Belgia – Ahmad bin Ali Stadium

