Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 14: Atletico Madrid dan Sevilla Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid takluk 0-1 saat berlaga di kandang Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-14, Kamis dinihari, 10 November 2022. Mereka pun terlempar dari peringkat ketiga ke posisi keenam klasemen.

Atletico Madrid gagal menghentikan performa buruk mereka dalam laga itu. Tim asuhan Diego Simeone itu hanya menang sekali dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Vedat Muriqi memastikan kemenangan Mallorca di menit ke-16. Ini jadi gol kelimanya dalam lima pertandingan terakhi.

Atletico, yang tersingkir dari Liga Champions pada pekan lalu, turun dari peringkat ketiga ke peringkat enam klasemen La Liga dengan 24 poin. Mereka tertinggal 13 poin dari Barcelona di puncak klasemen

Real Madrid yang akan menghadapi Cadiz pada Kamis dan terpaut 13 poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Mallorca, yang tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, naik ke peringkat 10 dengan 19 poin.

Real Sociedad merebut posisi Atletico di urutan ketiga klasemen setelah menang 2-1 di kandang Sevilla. Dalam laga ini, dua pemain Sevilla, Ivan Rakitic dan Tanguy Nianzou, mendapat kartu merah.

Sevilla, yang sudah enam kali juara Liga Europa, berada di urutan ke-17 klasemen liga dengan 11 poin, sama dengan torehan Celta Vigo dan Cadiz yang berada di zona degradasi. Sevilla hanya menang tiga kali di semua kompetisi musim ini.

Liga Spanyol Pekan Ke-14

(Live Bein Sports)

Rabu, 9 November 2022

Elche vs Girona 1-2

Athletic Bilbao vs Real Valladolid 3-0

Osasuna vs Barcelona 1-2.

Kamis, 10 November 2022

Almeria vs Getafe 1-0

Sevilla vs Real Sociedad 1-2

Espanyol vs Villarreal 0-1

Real Mallorca vs Atletico Madrid 1-0.

Jumat, 11 November 2022

01:00 WIB Rayo Vallecano vs Celta Vigo

02:00 WIB Valencia vs Real Betis

03:30 WIB Real Madrid vs Cadiz.

Klasemen Liga Spanyol

