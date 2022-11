Hasil dan Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid vs Cadiz 2-1, Toni Kross Cemerlang

TEMPO.CO, Jakarta - Toni Kroos tampil cemerlang saat Real Madrid mengalahkan Cadiz dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-14 Liga Spanyol, Jumat dinihari, 11 November 2022.

Gelandang asal Jerman itu mencetak gol dengan tendangan voli yang luar biasa. Ia juga memberikan assist untuk gol sundulan Eder Militao.

Kemenangan ini diraih tanpa Karim Benzema, yang kembali tak bermain karena cedera. Hassil ini menjadi kebangkitan bagi Real Madrid setelah gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 35, tertinggal dua angka dari Barcelona.

Cadiz, yang meraih satu gol lewat Lucas Perez, tetap di zona degradasi (posisi ke-19) dengan nilai 11. Merka terpaut satu angka dari tim di zona aman.

Laga Real Madrid vs Cadiz menutup rangkaian laga pekan ke-14. Partai ini juga menjadi yang terakhri di Liga Spanyol sebelum menjalani jeda kompetisi untuk Piala Dunia 2022.

Liga Spanyol Pekan Ke-14

Rabu, 9 November 2022

Elche vs Girona 1-2

Athletic Bilbao vs Real Valladolid 3-0

Osasuna vs Barcelona 1-2.

Kamis, 10 November 2022

Almeria vs Getafe 1-0

Sevilla vs Real Sociedad 1-2

Espanyol vs Villarreal 0-1

Real Mallorca vs Atletico Madrid 1-0.

Jumat, 11 November 2022

Rayo Vallecano vs Celta Vigo 0-0

Valencia vs Real Betis 3-0

Real Madrid vs Cadiz 2-1.

Klasemen Liga Spanyol

