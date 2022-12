Jadwal Liga 1 Bergulir Lagi: Simak Rangkaian Laga Pekan Ke-12, Mulai Senin 5 Desember

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lama terhenti karena Tragedi Kanjuruhan, jadwal Liga 1 akhirnya bisa bergulir kembali. Kompetisi akan dimulai lagi pada Senin, 5 Desember 2022, dengan memakai sistem gelembung atau bubble.

Kompetisi akan berlangsung tanpa penonton. Pertandingan akan dilakukan di lima stasion, yakni Stadion Jatidiri (Semarang), Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Manahan (Solo), Stadion Sultan Agung (Bantul), dan Stadion dr Moch Soebroto (Magelang).

Pertandingan akan kembali melanjutkan jadwal pekan ke-12 yang sempat tertunda. "Putaran pertama akan selesai pada akhir Desember 2022. Semua pertandingan (dalam gelembung-red) digelar tanpa kehadiran penonton di stadion," kata Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus dalam keterangan tertulisnya. Putaran pertama akan berlangsung hingga pekan ke-17.

Ferry menambahkan, semua laga lanjutan putaran pertama Liga 1 Indonesia 2022-2023 masuk dalam pengawasan Polri.

Polri pun telah menugaskan tim khusus untuk memastikan keamanan stadion dan pelaksanaan aspek-aspek teknis sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

"Pada Kamis (1 Desember), Mabes Polri mengirimkan tim khusus untuk meninjau sekaligus memastikan sistem manajemen pengamanan di lima stadion di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta," kata dia.

Jadwal pekan ke-12 akan meliputi sembilan laga. Pada hari pertama, Senin, 05 Desember 2022, menampilkan empat pertandingan, termasuk PSM Makassar vs Persikabo dan Persita Tangerang vs Bali United.

Persija Jakarta baru akan bermain pada Selasa, melawan Borneo FC. Sedangkan Persib Bandung akan tampil paling akhir, pada Rabu, melawan Persik Kediri.

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-12)

Senin, 05 Desember 2022

15.30 Bhayangkara FC vs PSS Sleman (Vidio)

15.30 PSM Makassar vs Persikabo (Vido)

15.30 Madura United vs PSIS Semarang (Vidio)

18.30 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar).

Selasa, 06 Desember 2022

15.30 Persebaya vs Barito (Indosiar)

18.30 Persija Jakarga vs Borneo FC (Indosiar)

18.30 Persis vs Rans Nusantara FC (Vidio)

Rabu, 07 Desember 2022

15.15 Dewa United vs Arema FC (Indosiar)

18.15 Persik Kediri vs Persib Bandung (Indosiar).

Klasemen Liga 1

Sebelumnya, jadwal Liga 1 terhenti karena Tragedi Kanjuruhan. Kericuhan yang terjadi usai laga Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 menyebabkan 135 orang meninggal.





