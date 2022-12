Pemerintah Izinkan Liga 1 Dilanjutkan setelah Dihentikan karena Tragedi Kanjuruhan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah secara resmi telah memberikan izin kompetisi sepak bola Liga 1 untuk dilanjutkan. Pengumuman itu disampaikan setelah digelar pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali dan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, di kantor Kemenkopolhukam, pada Senin, 5 Desember 2022.

Kompetisi sepak bola Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 sebelumnya dihentikan karena tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Sebanyak 135 orang dilaporkan meninggal dan ratusan orang mengalami luka-luka akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu.

"Liga dilanjutkan jadwal telah ditentukan dan PSSI akan mengendalikan ini. Dan bapak Kapolri sudah jamin segi-segi keamanannya. Sepak bola ini diizinkan tanpa penonton," kata Mahfud saat memberikan keterangan pers.

"Kemudian bersama dengan itu reformasi persepakbolaan nasional, khususnya PSSI terus berlangsung sesuai pembicaraan-pembicaraan PSSI dan FIFA," ujarnya.

Menurut Mahfud, terkait dengan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), sudah di-follow up. Dalam bidang keamanan, Polri sudah menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol).

"Stadion-stadion sudah dibangun direnovasi agar memenuhi standar internasional. Proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku," kata Mahfud.

Menpora, Zainudin Amali mengatakan, kompetisi sangat dibutuhkan untuk Timnas Indonesia. Apalagi sebentar lagi akan ada Piala AFF 2022 dan Piala Dunia U-20.

"Liga atau kompetisi dilanjutkan, atas koordinasi dengan pihak Polri, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) dengan panduanh sangat ketat," kata Amali.

Di sisi lain, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejak awal pihaknya mendukung olahraga di Indonesia khususnya sepak bola. "Terkait dengan adanya insiden di Kanjuruhan. Ada perintah dari Presiden evaluasi tuntas baik penyelenggaraan, kesiapan sistem keamanan stadion," kata Listyo.

"Khusus Polri beberapa waktu lalu kami mengeluarkan Peraturan Polisi nomor 10 tahun 2022. Mengatur khusus didalammya soal sepak bola. Di dalamnya ada perbaikan baik sistem evaluasi perizinan dan metode kesiapan rangkaian keamanan dari sebelum, saat dan setelah," katanya.

Sementara itu, hari ini ada tiga pertandingan yaitu, Bhayangkara FC vs PSS Sleman di Stadion Jatidiri, Semarang. Kemudian Madura United vs PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo. Dan PSM Makassar vs Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Lanjutan Liga 1 ini digelar secara bubble dan tanpa penonton.

Baca Juga: Jadwal Liga 1 Bergulir Lagi: Simak Rangkaian Laga Pekan Ke-12, Mulai Senin 5 Desember