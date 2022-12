Jadwal Liga 1 Pekan ke-16 Selasa 20 Desember: 3 Laga Live di Indosiar, Termasuk Persija dan Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Selasa, 20 Desember 2022, antara lain akan menghadirkan laga Persija Jakarta vs Dewa United. Laga pekan ke-16 ini akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, mulai 20.15 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengatakan timnya fokus menjalani pemulihan jelang laga ini.

"Sama seperti sebelum-sebelumnya, kami lebih fokus dengan pemulihan. Kemarin kami menyempatkan latihan singkat dengan bola. Pada hari sebelumnya lagi kami sempat libur latihan," ujar Doll, dikutip dari situs resmi klub, Selasa.

Pada pertandingan sebelumnya Persija Jakarta tercatat bermain imbang 1-1 menghadapi Persebaya Surabaya dan mereka harus kebobolan di menit-menit akhir pertandingan.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan Persija telah belajar dari kesalahan yang mereka lakukan ketika menghadapi Persebaya dan hal itu akan diminimalisir nanti.

Doll berharap timnya mampu bermain lebih baik dan mempunyai konsentrasi tinggi saat melawan Dewa United agar dapat mendapatkan hasil maksimal serta terus bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 Indonesia.

"Hal yang terpenting adalah kami sudah belajar dari kesalahan kala melawan Persebaya. Kami sudah membicarakan itu dan sudah mempelajarinya saat sesi video. Kami persiapkan tim sebaik mungkin agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi pada kami," ungkap Doll.

"Dengan kesalahan yang dilakukan pada laga terakhir membuat kami kehilangan dua poin. Sekarang konsentrasi kami harus ditingkatkan dan bermain lebih baik dari sebelumnya," pungkasnya.

Saat ini Persija Jakarta berada di posisi ke-5 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 26 poin dari 14 pertandingan, sedangkan Dewa United menduduki peringkat ke-15 dengan raihan 14 poin dari 15 laga.

Selain laga Persija Jakarta, jadwal Liga 1 hari ini juga ada dua laga pekan ke-16 lain: Arema FC vs Madura United pada 15:00 WIB dan Barito Putera vs Bhayangkara FC pada 18:00 WIB. Kedua laga ini pun disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal Liga 1 Selasa, 20 Desember 2022

15:00 Arema FC vs Madura United (Indosiar)

18:00 Barito Putera vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20:15 Persija Jakarta vs Dewa United (Indosiar).

