Jadwal Grup B Piala AFF 2022 Hari Ini: Laos vs Singapura dan Vietnam vs Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala AFF 2022 akan memainkan dua pertandingan dari Grup B, yakni Loas vs Singapura dan Vietnam vs Malaysia, Selasa, 27 Desember 2022. Kedua laga ini bisa disaksikan live di iNews TV dan live streaming RCTI+.

Duel Laos vs Singapura akan digelar di National Stadium KM16, Vientiane. Kick off pada 17.00 WIB. Sedangkan pertandingan Vietnam vs Malaysia berlangsung di My Dinh Stadium, Hanoi, mulai 19.30 WIB.

Malaysia saat ini menempati puncak klasemen Grup B dengan enam poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Mereka meraih kemenangan atas Myanmar 1-0 dan Laos 5-0. Kemenangan atas Vietnam akan membuat peluang mereka lolos ke babak penyisihan grup semakin besar.

Di posisi kedua Grup B sementara diisi Vietnam dengan tiga poin dari satu laga, nilainya sama dengan Singapura yang ada di bawahnya. Sementara di posisi dua terbawah diduduki Myanmar dan Laos, dengan 0 poin setelah sama-sama menelan dua kekalahan di awal.

Sehari sebelumnya, pertandingan di Grup A, timnas Indonesia pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Skuad Garuda meraih kemenangan dengan skor 7-0 dalam pertandingan keduanya di Piala AFF 2022 ini yang berlangsung di Stadion KLFA, Malaysia.

Sementara, partai lain, Thailand vs Filipina yang digelar di Stadion Thammasat, berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 4-0.

Dengan hasil itu, Thailand memimpin klasemen Grup A dengan enam poin dari dua laga. Di posisi kedua dihuni timnas Indonesia dengan nilai sama.

Rekap pertandingan Grup A, Senin, 26 Desember 2022:

Brunei Darussalam vs Indonesia, skor 0-7

Thailand vs Filipina, skor 4-0

Jadwal pertandingan Grup B, Selasa, 27 Desember 2022:

(Kedua laga ini disiarkan live iNewsTV dan live streaming RCTI+

17.00 WIB: Loas vs Singapura

19.30 WIB: Vietnam vs Malaysia

