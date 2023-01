Jadwal Bola Minggu 1 Januari 2023: Liga Inggris dan Liga Prancis; Chelsea, Spurs, PSG Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 2 Januari 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Prancis. Sejumlah tim besar akan bermain, termasuk Chelsea, Tottenham Hotspur, dan PSG.

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-18. Malam ini akan hadir aksi dua laga: Tottenham Hotspur vs Aston Villa dan Nottingham Forest vs Chelsea.

Tottenham Hotspur akan berusaha menemukan konsistensinya. Mereka hanya menang dua kali dalam lima laga terakhir. Hasil seperti itu membuat mereka tergeser oleh Manchester United dari posisi empat besar.

Spurs kini menempati posisi kelima dengan nnilai 30, tertinggal dua angka daru MU. Mereka unggul 12 poin dari Aston Villa di posisi ke-12.

Dalam laga lain, Chelsea akan berusaha menjaga kebangkitan. Pekan lalu mereka mampu mengakhiri rentetan hasil buruk dalam empat laga dengan kemenangan 2-0 atas Bournemouth.

The Blues kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 24. Mereka unggul 11 poin dari Nottingham Fores di urutan ke-17.

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris

Simak jadwa selengkapnya:

Minggu, 1 Januari 2023

21:00: Tottenham Hotspur vs Aston Villa (Vidio)

23:30: Nottingham Forest vs Chelsea (SCTV).

Liga Prancis

Liga Prancis memasuki pekan ke-17. Malam ini akan hadir laga Lens vs PSG, yang akan jadi duel antara tim di dua besar klasemen. PSG mengemas nilai 44, unggul tujuh angka dari lawannya.

Pekan lalu, ketika bermain tanpa Lionel Messi, PSG menang 2-1 atas Strasbourg. Sedangkan Lens ditahan Nice 0-0.

Jadwal Liga Pancis lainnya malam ini antara lain Monaco vs Brest, Nantes vs Auxerre, dan Lyon vs Clermont.

Simak jadwal selengkapnya:

Minggu, 1 Januari 2023

21:00 Angers vs Lorient

21:00 Monaco vs Brest

21:00 Nantes vs Auxerre

21:00 Toulouse vs AC Ajaccio

23:00 Lyon vs Clermont.

Senin, 2 Januari 2023

02:45 Lens vs PSG.

Baca Juga: Kata Mikel Arteta Setelah Arsenal Kalahkan Brighton 4-2