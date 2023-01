Hasil Copa del Rey: Real Madrid Susah Payah Kalahkan Cacereno 1-0, Lolos ke 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid lolos ke babak 16 besar Copa del Rey dengan kurang meyakinkan. Mereka hanya menang 1-0 saat berlaga di kandang Cacereno, klub divisi empat, pada Rabu dinihari, 4 Januari 2023.

Rodrygo Silva mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan, pada menit ke-69. Mendapat umpan dari Dani Cabellos di sisi kiri permainan Madrid, Silva berlari melewati satu pemain lawan dan berhasil mencetak gol.

Meski menang, Los Blancos tampil buruk di sebagian besar pertandingan. Mereka membutuhkan 16 menit untuk meraih tembakan terarah ke gawang lawan pertamanya. Mereka kemudian baru bisa mencetak gol di babak kedua.

Pelatih Carlo Ancelotti membuat sembilan perubahan dalam susunan pemainnya, dibandingkan saat menang atas Real Valladolid Jumat lalu. Namun, ia masih memainkan sejumlah nama besar termasuk Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Marco Asensio, dan Eden Hazard.

Seperti inilah susunan starter Real Madrid dengan mengandalkan formasi 4-3-3: Andriy Lunin; Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho Fernandez, Alvaro Odriozola; Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Marco Asensio, Rodrygo Silva, Eden Hazard.

Dengan kemenangan Real Madrid menjaga harapannya untuk meraih gelar Copa del Rey ke-20, dan yang pertama sejak musim 2013-14. Tetap, tampilan mereka sungguh jauh dari meyakinkan.

Hasil Lain

Dalam pertandingan lain, Espanyol berhasil menyingkirkan klub La Liga lainnya, Celta Vigo, dengan skor 3-1. Hasil ini didapat setelah melewati babak perpanjangan waktu.

Villarreal melaju setelah menang 5-1 di markas Cartagena (divisi 2). Valencia menang 3-0 atas La Nucia (divisi 3).

Dua tim divisi 2 mampu menyingkirkan klub La Liga. Levante juga lolos dengan mengalahkan Getafe 3-2. Sedangkan Gijon mendepak Rayo Vallecano 2-0.

Kejutan terbesar terjadi ketika klub divisi 3 Cueta mengalahkan klub La Liga, Elche. Mereka lolos dengan kemenangan 1-0.

Rekap Hasil Copa del Rey:



Cacereno vs Real Madrid 0-1

Levante vs Getafe 3-2

Cartagena vs Villarreal 1-5

Espanyol vs Celta Vigo 3-1

La Nucia vs Valencia 0-3

Ceuta vs Elche 1-0

Gijon vs Rayo Vallecano 2-0.

Jadwal babak 32 besar Copa del Rey masih akan berlangsung malam ini, termasuk menampilkan laga Intercity (divisi 3) degan Barcelona dan Lineras (divisi 3) yang menjamu Sevilla.

