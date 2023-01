Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-20 Hadirkan 2 Laga Besar: MU vs Man City dan Tottenham vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-20. Akan ada dua laga besar yang tersaji yakni Manchester United vs Manchester City dan Tottenham vs Arsenal.

Derby Manchester, Manchester United vs Manchester City, akan berlangsung Sabtu malam, 14 Januari. Kedua tim akan berhadapan di Old Trafford mulai 19:30 WIB.

Manchester United terus menanjak dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 35. Man City ada di posisi kedua dengan nilai 39, masih tertinggal lima angka dari Arsenal.

Pada Liga Inggris musim lalu, Manchester City dua kali mengalahkan MU. Mereka menang 4-1 di Etihad, kemudian mempermalukan tim sekotarnya di Old Trafford dengan skor 6-3.

Seperti Man City, Arsenal juga akan menghadapi laga menantang pada pekan ke-20 ini. Mereka akan berlaga di kandang Tottenham, tim penghuni posisi kelima klasemen, pada Minggu malam.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-20 juga akan diwarnai laga Fulham vs Chelsea pada Jumat dinihari nanti. Selain itu ada Brighton vs Liverpool dan Chelsea vs Crystal Palace.

Liga Inggris Pekan Ke-20

(Live Vidio)

Jumat dinihari, 13 Januari 2022

03.00 Fulham vs Chelsea (SCTV).

Sabtu dinihari, 14 Januari 2023

03.00 Vila Aston vs Leeds United (SCTV)

Sabtu malam, 14 Januari 2023

19:30 Manchester United vs Manchester City

22:00 Brighton vs Liverpool (SCTV)

22:00 Everton vs Southampton

22:00 Nottingham vs Leicester

22:00 Wolves vs West Ham (Moji TV).

Minggu dinihari, 15 Januari 2023

00:30 Brentford vs Bournemouth (Moji)

Minggu malam, 15 Januari 2023

21:00 Chelsea vs Crystal Palace

21:00 Newcastle United vs Fulham

23:30 Tottenham vs Arsenal (SCTV).

Klasemen Liga Inggris



