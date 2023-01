Jadwal Bola Kamis 19 Januari: Ada Liga 1, Juga Man City, Juve, Barca, Madrid, dan Messi vs Ronaldo

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 20 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Coppa Italia, Copa del Rey, dan aksi Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo dalam laga persahabatan.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-19. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung.

Persija Jakarta salah satu yang akan tampil. Mereka akan menyambangi markas Persis Solo, yang mengungsi ke Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Persija ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 35. Persis Solo masih masih berkutat di posisi ke-12 dengan nilai 20.

Hari ini juga akan hadir laga antara dua tim papan bawah: Bhayangkara FC vs Persik Kediri. Kedua pertandingan yang berlangsung akan disiarkan Indosiar.

Inilah jadwalnya:

16:00 Bhayangkara FC vs Persik Kediri (Indosiar)

18:30 Persis Solo vs Persija Jakarta (Indosiar).

Liga Inggris

Liga Inggris akan menghadirkan laga tunda pekan ketujuh: Manchester City vs Tottenham Hotspur.

Man City ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 39, tertinggal delapan poin dari Arsenal. Tottenham di urutan kelima klasemen dengan nilai 33.

Jadwal

03:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur (Vidio).

Coppa Italia

Coppa Italia akan menghadirkan tiga laga babak 16 besar. Juventus akan beraksi melawan Monza. Sedangkan Lazio menyambut Bologna. Pemenang dua laga ini akan saling berhadapan.

Malm ini juga ada Atalanta vs Spezia. Pemenangnya sudah dinantikan Inter Milan.

Jadwal

21.00 Atalanta vs Spezia (TVRI)

00.00 Lazio vs Bologna

03.00 Juventus vs Monza (TVRI).

Copa del Rey

Ajang Copa del Rey akan menghadirkan pertandingan babak 16 besar. Malam ini ada aksi Barcelona dan Real Madrid. Inilah jadwalnya:

02:00 AD Ceuta vs Barcelona (RCTI+)

03:00 Villarreal vs Real Madrid (RCTI).

Saat sudah ada sejumlah tim yang lolos ke babak perempat final, termasuk Sevilla, Valencia, dan Atletico Madrid.

Laga Persahabatan

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dijadwalkan bertemu dalam laga persahabatan di Arab Saudi. Messi memperkuat PSG, sedangkan Ronaldo membela Al Nassr yang akan bergabung dengan Al Hilal.

Jadwal

00.00 PSG vs Al Hilal and Al Nassr Star (Vidio, Bein Sports 1).

