Hasil Piala FA: Manchester City vs Arsenal 1-0, Gol Ake Antar The Citizens ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil lolos ke babak 16 besar Piala FA. Mereka mengalahkan Arsenal dengan skor 1-0 dalam pertandingan di Etihad Stadium, Sabtu dinihari, 28 Januari 2023.

Kemenangan Man City dipastikan oleh gol Nathan Ake pada menit ke-64. Ake menjebol gawang Arsenal yang dikawal Matt Turner setelah mendapat umpan dari Jack Grealish.

The Citizens unggul tipis dalam penguasaan bola, mencapai 53 persen. Mereka melakukan 8 percobaan tembakan ke gawang, berbading 5 yang dilakukan Arsenal. Tim asuhan Pep Guardiola ini mendapat 3 tembakan terarah, sedangkan The Gunners hanya meraih 2.

Beberapa peluang sempat didapat Man City, termasuk lewat Kevin de Bruyne, Erling Haaland, dan Julian Alvarez. Sedangkan peluang Arsenal didapat dari Eddie Nketieh, Leandro Trossard, dan Bukayo Saya.

Dilihat dari perbandingkan kualitas peluang (xG), Man City lebih unggul. Mereka mendapatkan angka 0,54 berbanding Arsenal sebesar 0,29.

Man City masih menantikan lawan di babak 16 besar. Undiannya akan dilakukan Senin mendatang, 30 Januari 2023.

Susunan Pemain

Manchester City (4-2-3-1): Stefan Ortega; Rico Lewis, Manuel Akanji, John Stones, Nathan Ake; Ilkay Gundogan, Rodrigo; Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Jack Grealish; Erling Haaland.

Arsenal (4-3-3): Matt Turner; Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Fabio Vieira, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Leandro Trossard.

Jadwal Piala FA Lainnya

Pada Sabtu malam ini, 28 Januari 2023, masih akan hadir sejumlah laga babak keempat lainnya, termasuk Walsall vs Leicester City, Fulham vs Sunderland, Preston vs Tottenham, dan Manchester United vs Reading.

