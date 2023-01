Barcelona Kalahkan Girona: Simak Hasil, Jadwal, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-19

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 29 Januari 2023, menampilkan rangkaian laga pekan ke-19. Barcelona berhasil mengalahkan Girona 1-0.

Gol tunggal Pedri Gonzalez mengantar Barcelona memetik kemenangan di markas Girona, Estadi Montilivi. Raihan tiga poin membawa Barcelona mengemas 47 poin, unggil enam angka dari Real Madrid. Sedangkan Girona tertahan di posisi ke-12 dengan 21 poin, demikian catatan laman resmi Liga Spanyol.

Dalam pertandingan lain, Cadiz mengalahkan Mallorca 2-0, Real Betis menang 1-0 di markas Getafe, sedangkan Sevilla mengalahkan Elche 3-0.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-19 akan kembali berlangsung Minggu malam ini. Ada sejumlah laga menarik yang akan berlangsung, termasuk Osasuna Vs Atletico Madrid dan Real Madrid Vs Real Sociedad

Liga Spanyol Pekan ke-19

(Live Vidio dan Bein Sport)

Sabtu 28 Januari 2023

Almeria Vs Espanyol 3-1

Cadiz vs Mallorca 2-0

Girona Vs Barcelona 0-1

Sevilla Vs Elche 3-0

Getafe Vs Real Betis 0-1.

Minggu, 29 Januari 2023

20:00 Real Valladolid Vs Valencia

22:15 Osasuna Vs Atletico Madrid

Senin, 30 Januari 2023

00:30 Celta Vigo Vs Athletic Bilbao

03:00 Real Madrid Vs Real Sociedad

Selasa, 31 Januari 2023

00:30 Villarreal Vs Rayo Vallecano.

