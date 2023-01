Piala Dunia Antarklub 2022: Real Madrid Favorit Juara, Mempertahankan Dominasi Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid difavoritkan untuk merebut gelar kelimanya di Piala Dunia Antarklub 2022 yang akan bergulir mulai Kamis dini hari WIB, 1 Februari 2023, di Maroko. Madrid juga berjuang mempertahankan dominasi Eropa atas Amerika Selatan dalam turnamen tersebut.

Klub-klub Eropa telah memenangi sembilan turnamen terakhir, mendominasi sejak 2012 ketika tim Brazil Corinthians mengalahkan Chelsea di final yang berlangsung di Jepang. Pada turnamen 2021, Chelsea tampil menjadi juara dengan mengalahkan Palmeiras (Brasil) di final.

Madrid sebelumnya telah empat kali menjuarai turnamen tahunan tersebut, yaitu pada 2014 dan tiga kali berturut-turut pada 2016, 2017, dan 2018. Los Blancos langsung bertanding di semifinal pada 8 Februari 2023.

Juara Liga Champions itu, bersama juara Copa Libertadores Flamengo (Brasil), langsung bertanding di babak semifinal. Madrid menunggu salah satu wakil Afrika Al Ahly (Mesir), juara Concacaf Seattle Sounders (AS), atau juara Oceania Auckland City (Selandia Baru) yang harus berjuang dari babak pertama dan kedua. Sedangkan caln lawan Flamengo adalah juara Afrika Wydad Casablanca (Maroko)—yang diperkuat tiga pemain timnas Maroko yang bertanding di Piala Dunia 2022—atau juara Asia Al Hilal (Arab Saudi). Kedua tim terlebih dahulu harus bertarung di babak kedua pada 4 Februari.

Penyerang Al Hilal asal Nigeria, Odion Ighalo, mengatakan klubnya berpeluang memenangi Piala Dunia Antarklub dan bahkan Real Madrid tidak akan menghentikan mereka.

“Segalanya mungkin dalam sepak bola. Saat ini, Anda tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Jika Anda bekerja keras dan berjuang keras di lapangan permainan, Anda bisa melakukan apa saja.” kata Ighalo, 33 tahun, pekan lalu.

“Lihatlah Maroko di Piala Dunia, misalnya. Tidak ada yang memberi mereka kesempatan. Mereka mencapai semifinal dan hampir mencapai final,” ujar mantan penyerang Manchester United itu.

Penyesuaian Sistem VAR

Turnamen tahun ini akan digunakan untuk eksperimen penyesuaian lebih lanjut pada sistem Video Assistant Referee (VAR) karena wasit untuk pertama kalinya akan menjelaskan alasan keputusan VAR kepada penonton di stadion dan penonton televisi.

Selama persidangan, wasit akan menyampaikan keputusan mereka melalui mikrofon yang terhubung ke sistem alamat publik, meskipun percakapan mereka dengan petugas video akan tetap bersifat pribadi. Turnamen di Maroko adalah edisi terakhir yang menggunakan format saat ini. FIFA telah mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan Piala Dunia Antarklub yang diperluas dengan 32 tim peserta pada 2025.

Jadwal Piala Dunia Antarklub 2022:

Kamis, 2 Februari 2023

Pukul 02.00: Al Ahly (Mesir) vs Auckland City (Selandia Baru)

Sabtu, 4 Februari 2023

Pukul 21.30: Wydad Casablanca (Maroko) vs Al Hilal (Arab Saudi)

Minggu, 5 Februari 2023

Pukul 00.30: Seattle Sounders (AS) vs pemenang Al Ahly vs Auckland City

Semifinal

Rabu, 8 Februari 2023,

Pukul 02.00: Flamengo (Brasil) vs pemenang Wydad Casablanca vs Al Hilal

Kamis, 9 Februari 2023

Pukul 02.00: Real Madrid (Spanyol) vs (Seattle Sounders vs (Al Ahly vs Auckland City))

Final

Minggu, 12 Februari 2023

Pukul 02.00:

Perebutan tempat ketiga

Perebutan juara

