Jadwal dan Prediksi Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC di Liga 1 Pekan Ke-22 Jumat Sore

Satu hal agak mengkhawatirkan adalah lini depan The Prestige Phoenix. Mereka baru saja melepas striker asing Wander Luiz, tapi tak membawa pengganti.

Sementara Rans Nusantara FC sedang fokus untuk keluar dari zona degradasi. Sampai pekan ke-21, tim berjuluk The Prestige Phoenix ini masih tertahan di peringkat ke-16.

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-22 pada Jumat, 3 Februari 2023, akan menghadirkan laga Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC . Kedua tim akan berhadapan di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, mulai 15.30 WIB dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan 22: Persis vs Bhayangkara 1-3, Dewa United vs Madura United 1-1, Persikabo vs Persita 1-1

Hasil Liga 1 pada Kamis, 2 Februari 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-22. Hanya Bhayangkara FC yang menang.

