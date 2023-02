5 Calon Ketua Umum PSSI yang Lolos Verifikasi, Berikut Profil Singkatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Pemilihan PSSI telah menetapkan lima calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Pengumuman disampaikan pada Selasa, 31 Januari lalu.

Mereka adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti, Erick Thohir, Doni Setiabudi, Arif Putra Wicaksono, dan Fary Djemy Francis.

Ketua Umum PSSI yang saat ini menjabat, Mochamad Iriawan, tak ikut maju lagi menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan. Akibat kejadian itu, dia bahkan sempat didesak untuk mengudurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu memutuskan untuk tetap bertahan dan mengawal hingga Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023. Di kongres ini, sebanyak 87 pemilik suara akan menentukan pilihannya. Berikut profil singkat lima calon Ketua Umum PSSI

1. La Nyalla Mattalitti

La Nyalla Mattalitti saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Ia menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI pada 13 Januari 2023.

Pada 2015, La Nyalla menjadi Ketua Umum PSSI Periode 2015–2019. Namun saat itu, pemerintah membekukan eksistensi PSSI. Ia pun hanya sempat menjabat satu tahun sebelum akhirnya digantikan oleh beberapa Pelaksana Tugas.

Pejabat legislatif kelahiran 10 Mei 1959 ini mengatakan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI periode 2023–2017 karena masih merasa “berutang” kepada organisasi tersebut.

Sebagai informasi tambahan, eks Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur ini pernah terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah pada Maret 2016. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis dia bebas beberapa bulan kemudian.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (ketiga kanan) menyerahkan form dan berkas pendaftaran calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 di Kantor PSSI, GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. La Nyalla masuk menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum PSSI yang akan dipilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) pada 16 Februari 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

2. Erick Thohir

Erick Thohir disebut sebagai salah satu calon kuat untuk posisi ketua umum PSSI 2023-2027. Menteri BUMN ini memang sedang tenar, terutama di kalangan anak muda. Saat pergi ke kantor PSSI untuk mencalonkan diri pada 15 Januari 2023, dia didampingi oleh Raffi Ahmad, Atta Halilintar, hingga Kaesang Pangarep. Ketiganya merupakan pemilik klub di Indonesia, yang juga pemilik suara PSSI.

Erick Thohir diklaim telah memegang 50 dari 87 pemilik suara di PSSI. Sejumlah pengamat sepak bola nasional pun menyebut bahwa Erick Thohir “menang sebelum berperang”.

Di bidang olahraga, dia memiliki banyak pengalaman. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu pernah menjadi presiden klub Italia, Inter Milan, dan kini masih memiliki saham di beberapa klub sepak bola, termasuk Inter Milan dan D.C. United. Selain itu, dia juga dikenal luas sebagai pendiri Mahaka Group.

3. Doni Setiabudi

Selang sehari setelah Erick Thohir, 16 Januari 2023, Doni Setiabudi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Saat ini dia menjabat sebagai CEO Bandung Premier League, sebuah kompetisi sepak bola amatir di Jawa Barat.

Kompetisi tersebut sempat menyita perhatian lantaran sudah menggunakan Video Assistant Referee (VAR) pada pertandingan 2019. Padahal, PSSI saja belum menerapkan teknologi tersebut. Hal itu kemudian membuat Kemenpora mempertimbangkan inovasi VAR untuk kompetisi Liga 1.

4. Arif Putra Wicaksono

CEO Nine Sport Inc. Arif Putra Wicaksono (kanan) dan CEO Bandung Premier League Doni Setiabudi berfoto bersama usai pendeklarasian diri menjadi calon ketua umum dan wakil ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Jakarta, Senin (9/9). (Antara/ABDI untuk PSSI 2.0)



Arif Putra Wicaksono juga merupakan seorang CEO dari sebuah bisnis promotor olahraga, yakni Nine Sport. Ia mendaftar diri sebagai calon ketua umum PSSI 2023–2027 sehari sebelum pendaftaran ditutup. Ini kali ketiga Arif maju sebagai calon pemimpin asosiasi sepak bola di Indonesia.

Arif pernah maju sebagai calon Ketua Umum PSSI 2019–2023 bersama Doni Setiabudi sebagai wakilnya, tetapi kalah dengan Mochamad Iriawan. Sebelumnya lagi, pada 2016, ia sempat mencalonkan diri dan harus gugur di tahap administrasi karena belum berpengalaman lima tahun di dunia sepak bola.

Selama kariernya di Nine Sport, CEO kelahiran 21 Oktober 1981 itu berhasil mendatangkan sejumlah tim sepak bola mancanegara ke Indonesia. Timnas Belanda, Chelsea, Hamburg SV, Ajax Amsterdam, Sevilla, Espanyol, Juventus, hingga AS Roma pernah mampir untuk bermain.

5. Fary Djemy Francis

Politikus Partai Gerindra, Fary Djemy Francis sebelumnya sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI pada 2019. Mantan ketua komisi V DPR RI itu juga sempat menjadi ketua departemen Sport Intelligent PSSI pada periode kepemimpinan Edy Rahmayadi. Dok. DPR

Fary Djemy Francis menjadi sosok terakhir yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI pada 17 Januari 2023. Ia merupakan politikus Partai Gerindra yang juga aktif di bidang sepak bola. Fary pernah menjadi Ketua Departemen Sport Intelligence PSSI Periode 2016–2019. Setelah lengser dari jabatan tersebut, ia pun sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI 2019–2023, tetapi gagal.

Selain pernah memiliki jabatan di PSSI pusat, Fary juga sempat menjadi pengurus Asosiasi Kota PSSI Kupang. Tak hanya itu, anggota DPR tersebut merupakan pendiri Bintang Timur Atambua, sebuah sekolah dan akademi sepak bola di Nusa Tenggara Timur.

Pria kelahiran 7 Februari 1968 ini sekarang bertugas di Komisi V DPR yang membidangi telekomunikasi, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, desa dan pembangunan kawasan tertinggal.

