Jadwal Bola Kamis 9 Februari 2023: PSM di Liga 1, Al Nassr di Liga Arab Saudi, Juga Ada Piala Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 9 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Arab Saudi, dan Piala Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-23. Hari ini akan hadir dua laga yang akan berlangsung, yang sama-sama disiarkan Indosiar.

PSM Makassar akan menjamu Barito Putera di Gelora BJ Habibie, Parapare. Kedua tim akan berhadapan mulai 15.00 WIB.

PSM Makassar akan bisa merebut puncak klasemen bila menang dalam pertandingan kandangnya ini.

Baca Juga: Alasan Lionel Messi Memakai Kaus Nomor 10 Melawan Marseille di Piala Prancis

Mereka kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 44, sama dengan Persija yang ada di atasnya dan haya terpaut satu angka dari Persib Bandung yang ada di puncak.

Dalam laga lain, PSS Sleman akan menjamu Persik Kediri dalam laga tanpa penonton.

Inilah jadwalnya:

15:00 PSM Makassar vs Barito Putera (Indosiar)

17:00 PSS Sleman vs Persik Kediri (Indosiar).

Liga Arab Saudi

Liga Arab Saudi akan kembali menghadirkan aksi klub Al Nassr, yang kini diperkuat Cristiano Ronaldo. Malam ini mereka akan berlaga di kandang Al Wehda.

Ini meripakan jadwal pekan ke-15. Al Nassr masih memimpin klasemen dengan nilai 34, hanya unggul selisih gol dari Al Shahab dan Al Ittihad. Al Wehda ada di posisi ke-13 denga nilai 15.

Jadwal

20:00 Al Batin vs Al Shabab

22:00 Al Taawon vs Al Fateh

00:30 Al Wehda vs Al Nassr (iNews, RCTI+).

Piala Prancis

Piala Prancis akan memasuki babak 16 besar. Malam ini akan hadir satu laga terakhir babak ini, yakni :

03:00 Lorient vs Lens.

Sebelumnya, Lyon dan Nantes sudah berhasil lolos ke babak perempat final. Sedangkan PSG secara mengejutkan dikalahkan Marseille.

Pilihan Editor: Sempat Dikabarkan Ditemukan, Christian Atsu Masih Hilang Setelah Gempa Turki