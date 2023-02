Kalau Real Madrid Juara Piala Dunia Antarklub 2022, Segini Hadiah Uang yang Mereka Bawa Pulang

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen Piala Dunia Antarklub 2022 berlangsung sekitar 10 hari tapi menyediakan hadiah uang menggiurkan. Di babak final yang akan berlangsung Ahad dini hari nanti, favorit juara Real Madrid akan menghadapi tim Arab Saudi, Al Hilal.

Bagi Los Blancos, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kembali trofi yang mereka menangi empat kali dalam lima tahun antara 2014 dan 2018. Sejak itu, Liverpool, Bayern Munchen, dan Chelsea yang memenangi ajang tersebut.

"Sampai di sini sangat sulit, kami telah membuat banyak pengorbanan tetapi kami di sini, seperti klub ini selalu, jadi hari ini adalah hari untuk bersemangat," kata pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, yang memimpin Madrid meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions musim lalu dalam konferensi pers hari Jumat.

X

Dominasi Eropa

Tidak mengejutkan bila klub-klub Eropa mendominasi turnamen itu mengingat keunggulan finansial yang sangat besar dibandingkan dengan klub-klub lain di dunia. Klub Brasil memenangi tiga edisi pertama tetapi diikuti oleh 14 kemenangan Eropa dalam 15 turnamen, dengan kemenangan Corinthians pada 2012 di Jepang sebagai penyela.

Baca Juga: Real Madrid Tetap Mengincar Kylian Mbappe sebagai Opsi untuk Karim Benzema

Al Hilal menjadi tim Asia ketiga yang pernah mencapai final setelah Kashima Antlers pada 2016 dan Al Ain pada 2018, keduanya kalah dari Real Madrid. Karena itu, Al Hilal berusaha untuk menjadi tim pertama dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang memenangi turnamen dan yang pertama mengalahkan Los Blancos di final Piala Dunia Antarklub.

Berapa yang Didapat Juara Piala Dunia Antarklub?

Trofi perak bukan satu-satunya yang dipertaruhkan di final. Pemenang turnamen juga mengantongi US$ 5 juta atau Rp 75,94 miliar. Tim runner-up akan membawa pulang US$ 4 juta sebagai kompensasi karena kecewa kehilangan trofi.

Perebutan tempat ketiga akan mempertemukan tim Brasil Flamengo dan Al Ahly dari Mesir. Peraih peringkat ketiga akan mendapatkan US$ 2,5 juta, sedangkan peringkat keempat kebagian US$ 2 juta. Tim Maroko Wydad Casablanca dan klub Amerika Serikat Seattle Sounders, yang dikalahkan di babak kedua, masing-masing memperoleh US$ 1 juta. Adapun Auckland City dari Selandia Baru, yang dikalahkan oleh Al Ahly di babak pertama, membawa pulang US$ 500 ribu.

AS | REUTERS

Pilihan editor: 4 Pemain Manchester City Ini Bisa Hengkang setelah Klub Terbelit Kasus Financial Fair Play