Jadwal Bola Sabtu 18 Februari 2023: Persebaya, Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool, Madrid, Bayern, AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 19 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-25. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung , yakni:

15:00 Arema FC vs Barito Putera (Vidio)

16:00 Bali United vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan ke-24. Malam ini sejumlah tim besar akan bermain, termasuk Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Liverpool.

Inilah jadwalnya (live Vidio):

19:30 Aston Villa vs Arsenal

22:00 Brentford vs Crystal Palace

22:00 Brighton vs Fulham (Moji)

22:00 Chelsea vs Southampton

22:00 Everton vs Leeds

22:00 Nottingham Forest vs Manchester City

22:00 Wolves vs Bournemouth

00:30 Newcastle vs Liverpool (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol mulai memasuki pekan ke-22. Malam ini, Real Madrid akan berlaga di kandang Osasuna.

Simak jadwal lengkapnya (Bein Sport, Vidio)

20:00 WIB Real Sociedad vs Celta Vigo

22:15 WIB Real Betis vs Real Valladolid

00:30 WIB Real Mallorca vs Villarreal

03:00 WIB Osasuna vs Real Madrid.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-23 malam ini akan menampilkan aksi Inter Milan dan AC Milan dalam laga berbeda. Inilah jadwalnya (Bein Sport, Vidio):

21:00 WIB Sampdoria vs Bologna

00:00 WIB Monza vs AC Milan

02:45 WIB Inter Milan vs Udinese.

Liga Jerman

Liga Jerman akan menampilkan pertandingan pekan ke-21. Simak jadwal malam ini (live Mola TV):

21:30 M'gladbach vs Bayern Munchen

21:30 Bochum vs Freiburg

21:30 VfB Stuttgart vs Koln

21:30 Wolfsburg vs Leipzig

00:30 Frankfurt vs Werder Bremen.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis sudah memasuki pekan ke-24. Simak jadwal malam ini:

23:00 Nice vs Reims

03:00 Strasbourg vs Angers.

