Hasil Liga Spanyol: Antoine Griezmann Membawa Atletico Madrid Menang 1-0 atas Athletic Bilbao

TEMPO.CO, Jakarta - Antoine Griezmann mencetak gol di menit-menit akhir yang brilian untuk mengantar Atletico Madrid menang 1-0 di kandang atas Athletic Bilbao dalam pertandingan pekan ke-22 Liga Spanyol pada Senin dini hari, 20 Februari 2023. Kemenangan itu membawa Atletico memperkuat cengkeramannya di tempat keempat klasemen La Liga.

Itu kemenangan kelima mereka di kandang di musim yang sulit, termasuk tersingkir dari Liga Champions di babak penyisihan grup dan Copa del Rey di perempat final.

Atletico tampil baik di sebagian besar pertandingan dengan memperoleh Sejumlah peluang emas, namun digagalkan oleh kiper Athletic Bilbao berusia 22 tahun Julen Agirrezabala yang melakukan dua penyelamatan luar biasa di babak pertama.

Iker Muniain dan Williams bersaudara, Nico dan Inaki, menciptakan peluang bagus untuk Athletic tetapi ditahan oleh pertahanan Atletico yang terorganisasi dengan baik. Tim asuhan Diego Simeone menyesali serangkaian peluang yang hilang setelah turun minum sampai Griezmann memecah kebuntuan di menit ke-73.

Penyerang timnas Prancis itu melepaskan tembakan rendah di dalam kotak penalti hasil kerja sama dengan pemain pengganti Memphis Depay sebelum melewati dua pemain belakang lawan. Itu adalah gol ke-14 Griezmann dalam 30 pertandingan melawan Bilbao, gol terbanyak yang dia cetak melawan tim mana pun dalam karier profesionalnya di Liga Spanyol sejak 2009.

"Saya sangat ingin mencetak gol, saya memiliki kesempatan. Ketika Anda di sana berjuang dan mencoba mencetak gol, itu akan berakhir," kata Griezmann kepada DAZN. "Mencetak gol adalah tentang rekor. Semoga saya bisa mencetak lebih banyak gol setelah hari ini. Saya gembira dan sangat bangga, mendengarkan dukungan para penggemar. Pengorbanan terbayar. Saya memberikan semuanya di lapangan.”

Atletico mengumpulkan 41 poin dari 22 pertandingan, tertinggal dua poin dari tim peringkat ketiga Real Sociedad yang dibuat frustrasi oleh gol bunuh diri pada menit akhir yang membuat mereka bermain imbang 1-1 di kandang melawan Celta pada Sabtu lalu. Sedangkan Real Betis berada di urutan kelima dengan 37 poin.

Hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-22:

Elche vs Espanyol 0-1

Rayo Vallecano vs Sevilla 1-1

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao 1-0

REUTERS

