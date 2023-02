Prediksi Inter Milan vs FC Porto di 16 Besar Liga Champions: Kondisi Tim Terkini, H2H, hingga Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Inter Milan vs FC Porto akan terjadi di Stadion Giuseppe Meazza pada leg pertama 16 besar Liga Champions pada Kamis, 23 Februari 2023 pukul 03.00 WIB. Inter Milan sampai ke fase knock out setelah tampil sebagai runner-up Grup C di belakang Bayern Munchen, sedangkan Porto adalah juara Grup B mengungguli Atletico Madrid.

Simone Inzaghi dan pasukannya bermodalkan lima laga tak terkalahkan di semua ajang, termasuk kemenangan 3-1 atas Udinese. Lini serang Inter, Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan, dan Lautaro Martinez mencetak gol di laga akhir pekan tersebut.

FC Porto tampil luar biasa sejak pergantian tahun dengan meraup kemenangan dan sekali gagal dari semua ajang. Mereka menekuk Rio Ave 1-0 di kandang dalam laga lanjutan Liga Portugal akhir pekan lalu berkat gol semata wayang Toni Martinez.

Tim besutan Sergio Conceicao bahkan terkalahkan sejak bulan Oktober. Rapor tandang mereka juga ciamik, 15 laga tanpa kekalahan, 12 di antaranya kemenangan.

Inter Milan punya catatan fantastis di Meazza. I Nerrazurri merangkai delapan kemenangan sebelum dikalahkan Empoli pada 23 Januari. Namun, mereka kembali meraup kemenangan dari tiga laga terakhir. Bentrokan nanti merupaka pertemuan kelima kedua kesebelasan, di mana Inter unggul 2-1 atas Porto.

Kondisi Terkini Tim

Inter Milan hanya kehilangan Joaquin Correa karena cedera untuk pertandingan nanti. Martinez diyakini akan tampil prima setelah punya cukup istirahat. Dia akan berpasangan dengan Lukaku di lini depan. Trio Hakan Calhanoglu, Milan Skriniar dan kiper Andre Onana juga bisa jadi starter setelah diistirahatkan pada akhir pekan.

Di kubu Porto, Evanilson, Fabio Cardoso, Gabriel Veron dan Francisco Meixedo diperkirakan akan absen di Meazza. Mateus Uribe, Galeno, dan Toni Martinez juga diragukan dan menunggu penilaian akhir pelatih untuk bisa tampil.

FC Porto. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Perkiraan Formasi

Inter Milan (3-5-2); Onana; Skriniar, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lukaku, Martinez

Pelatih: Simone Inzaghi

Porto (4-4-2): Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Franco, Eustaquio, Grujic, Pepe; Taremi, Namaso

Pelatih: Sergio Conceicao

Pertemuan Terakhir

01-11-2005 Inter Milan 2-1 Porto (Liga Champions)

19-10-2005 Porto 2-1 Inter Milan (Liga Champions)

15-03-2005 Inter Milan 3-1 Porto (Liga Champions)

23-02-2005 Porto 1-1 Inter Milan (Liga Champions)

Prediksi

Duel Inter Milan dan FC Porto akan mengadu dua barisan belakang paling ketat di Eropa. Kemungkinan laga berlangsung ketat. Porto telah mengatasi kesulitan dengan semangat selama krisis cedera pemain.

Namun, masalah kebugaran tim asuhan Sergio Conceicao yang semakin meningkat membuatnya bisa membentuk benteng pertahanan tanggung di Giuseppe Meazza. Tim asuhan Inzaghi dapat mematahkan lini belakang Dragons yang kokoh dan mengakhiri rekor tak terkalahkan tim tamu untuk mengambil keuntungan tipis untuk leg kedua 16 besar Liga Champions.

