Prediksi Arsenal vs Everton di Liga Inggris Malam Ini, Kondisi Terkini Tim, H2H, hingga Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Arsenal vs Everton akan tersaji pada lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium, London, pada Kamis, 2 Maret 2023 pada pukul 02.45 WIB. The Gunners mempertahankan posisi teratas setelah mengalahkan Leicester City 1-0, pekan lalu, sedangkan The Toffees terperosok ke zona degradasi usai kekalahan 2-0 dari Aston Villa.

Bukan untuk pertama kalinya musim ini, keputusan VAR yang kontroversial hampir menggagalkan kemenangan Arsenal. Itu terjadi setelah gol Leandro Trossard saat melawan Leicester dianulir.

Namun, Arsenal tetap berhasil mencuri tiga poin di King Power Stadium setelah Gabriel Martinelli mencetak gol di awal babak kedua. Kemenangan itu membuat Arsenal membuka keunggulan lima poin atas Manchester City di klasemen Liga Inggris.

Namun, jarak poin kembali menjadi dua poin karena sang juara bertajan berhasil memetik kemenangan 4-1 dari Bournemouth. Arsenal mengantongi satu laga yang belum dimainkan. Menghadapi Everton, tim Meriam London bisa memperlebar jarak poin dan memperkokoh posisi di klasemen Liga Inggris.

Arteta bisa membawa Bukayo Saka menjadi tim ketiga dalam sejarah Arsenal yang mampu mengoleksi 60 poin dalam 25 pertandingan Liga Premier. The Invincibles Team pada 2003-04 dan Arsenal 2007-08 adalah satu -satunya yang sebelumnya yang mencapai prestasi itu.

Di kubu Everton, kekalahan 2-0 dari Aston Villa membuat pasukan Sean Dyche terperosok ke urutan 18 klasemen Liga Inggris. Everton kehilangan kemenangan kandang ketiga dalam lima pertandingan terakhir.

Everton ingin pergi dengan mematok target tiga poin. Memang, tim Dyche tanpa kemenangan dalam tujuh pertandingan tandang berturut -turut di Liga Premier dan hanya mencetak satu gol, tetapi satu gol dari James Tarkowski pada laga melawan Arsenal pada awal kepelatihan Sean Dyche bisa memantik kepercayaan diri para pemain The Toffees.

Setelah pulih dari masalah paha, kembalinya Thomas Partey saat melawan Leicester bisa menambah kekuatan Arsenal. Arteta kemungkinan masih harus menepikan Gabriel Jesus dan Mohamed Elneny yang masih berjuang memulihkan diri pasca-cedera.

Eddie Nketiah akan tersedia. Namun, penyerang asal Inggris itu harus bersaing dengan Trossard atau Martinelli untuk mendapatkan satu tempat di lini serang Arsenal. Jika lini tengah buntu, Arsenal bisa mengandalkan Fabio Vieira untuk menjadi alternatif kreator serangan. Ia tampil apik saat Arsenal menang 4-2 melawan Aston Villa.

Everton akan bertandang tanpa banyak pemain cedera. Namun, Dyche pesimis tentang peluang Dominic Calvert-Lewin pulih dari masalah paha.

Andros Townsend juga masih berkutat dengan cedera lututnya yang serius, sementara Nathan Patterson mengalami kemunduran dalam pemulihannya dari masalah yang sama. James Garner mungkin mulai pulih karena masalah punggungnya tetapi ia diperkirakan tidak siap tepat waktu.

Neal Maupay mungkin gagal tampil apik sehingga Dyche bisa berpaling sementara dengan memainkan Ellis Simms atau DeMarai Grey sebagai striker utamanya. Ia juga akan mengandalkan Alex Iwobi untuk melawan mantan klubnya.

Pemain Everton Dominic Calvert-Lewin berduel dengan kiper Arsenal Aaron Ramsdale dalam pertandingan Liga Inggris di Goodison Park, Liverpool, 4 Februari 2023. Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Head to Head

Arsenal memiliki catatan buruk dari Everton. The Gunners kalah empat dari lima pertemuan terakhir termasuk kekalahan 1-0 di Goodison Park pada awal Februari lalu.

Mereka memang menang 5-1 di pertandingan terakhir di Stadion Emirates. Namun, itu terjadi pada pekan terakhir musim lalu ketika mereka bersaing memperebutkan posisi di zona Liga Champions.

Arsenal menang: 109

Everton menang: 65

Hasil imbang: 46

Perkiraan Formasi

Arsenal

Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Trossard

Everton

Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Onana; Iwobi, Gray, McNeil

Prediksi

Meskipun muncul sebagai salah satu tim yang merepotkan Arsenal dalam beberapa tahun terakhir, Everton bakal kesulitan membuat kejutan untuk kedua kali. Apalagi, The Toffees juga menjadi tim yang selalu kesulitan mencetak gol.

Di kubu Arsenal, Arteta harus lebih siap untuk pertempuran fisik yang intens berkaca dari pertemuan di Goodison Park. Ambisi menciptakan keunggulan lima poin di klasemen Liga Inggris bisa menjadi bahan bakar Arsenal memenangkan laga di Stadion Emirates. Arsenal mungkin bisa menang tipis atau dengan selisih dua gol atas Everton.

SPORTSMOLE | EVENINGSTANDARD

