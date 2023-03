Profil Timnas Burundi, Calon Lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan menghadapi Burundi pada laga FIFA Match Day pada 25 dan 28 Maret 2023. Jadwal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Sabtu, 10 Maret.

"Setelah ditunggu hingga malam ini akhirnya PSSI memutuskan Timnas Indonesia akan melawan Burundi," kata Erick Thohir seperti dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Sabtu.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga memastikan jika Timnas Burundi siap menjalani laga di Indonesia.

Burundi Bukan Lawan Ringan

Ranking FIFA antara Burundi dan Indonesia hanya selisih 10 level saja. Tetapi calon lawan skuad Garuda ini bukan lawan ringan. Kini Burundi menempati peringkat 141 ranking FIFA. Sedangkan Indonesia masih berada di peringkat 151 ranking FIFA.

Timnas Burundi sama dengan skuad Garuda, terakhir uji coba internasional pada 2022. Kala itu, mereka kalah 0-4 dari Pantai Gading pada 16 November 2022.

Dalam laga yang digelar di Maroko itu, pelatih Burundi Jimmy Ndayizeye memanggil pemain mereka yang punya kiprah di luar negerinya. Duet striker Mohamed Amissi dan Sudi Abdallah dipilih sang pelatih. Ketika itu, striker utama mereka, Saido Berahino tak tampak ada dalam tim.

Sepertinya, eks-pilar Inggris U-21 tersebut sibuk bersama timnya di Liga Yunani, AEL Limassol. Sedangkan Amissi dan Abdallah bisa tugas membela negara karena kompetisi dari klubnya libur.

Amissi adalah pemain depan klub kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie, Roda JC. Sementara itu, Abdallah merupakan striker klub Liga Bangladesh, Muktijoddha Sangsad KC pada saat itu.

Kini, Sudi Abdallah merupakan penyerang klub Liga Super Malaysia, Kuching City FC. Jadi sekarang, Burundi punya kans bisa full team saat dijamu Indonesia.

Selain Saido Berahino, ada kemungkinan mereka membawa Jospin Nshimirimana, gelandang muda mereka yang tengah naik daun. Nshimirimana merupakan pemain klub kasta kedua dari Liga Turki, Yeni Malatyaspor. Lalu, kekuatan mumpuni juga datang dari lini belakang.

Ada pemain dari klub Liga Portugal, Académico Viseu atas nama Christophe Nduwarugira. Bek 28 tahun ini punya 39 caps dengan jumlah tujuh gol bagi Burundi.

Lalu ada defender milik klub Liga Swedia, Vasteras, Frédéric Nsabiyumva. Kemudian, Youssouf Ndayishimiye (Nice) dan Diamant Ramazani (Almería).

Profil Timnas Burundi

Federeasi: Football Federation of Burundi

Konfederasi: Afrika (CAF)

Pelatih: Jimmy Ndayizeye

Kapten: Saido Berahino

Torehan terpenting: sekali lolso ke Piala Afrika (2019) tetapi kalah dalam semua pertandingannya dan tersingkir dari babak penyisihan grup tanpa mencetak satu gol pun.

Hasil dua laga terakhir:

16 November 2022: Pantai Gading vs Burundi 4-0

19 November 2022: Guinea U-23 vs Burundi 0-1.

