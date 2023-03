AC Milan Ditahan Salernitana 1-1, Simak Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-26

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan gagal menang pada pekan ke-26 Liga Italia. Mereka ditahan Salernitana dengan skor 1-1 dalam pertandingan di San Siro, Selasa dinihari, 14 Maret 2023.

Ini menjadi kegagalan menang kedua kali yang dialami Milan secara beruntun. Selain hampir pasti akan gagal juara, mereka juga terancam tergeser dari posisi keempat.

AC Milan unggul lebih dahulu pada injury time babak pertama. Keunggulan Rossoneri itu sirna oleh gol Boulaye Dia pada menit ke-61.

Giroud mendapat kartu kuning kelimanya musim ini di babak kedua. Dia pun akan melewatkan pertandingan minggu depan melawan Udinese.

Milan gagal memanfaatkan peluang naik kembali ke posisi ketiga klasemen. Mereka tetap di urutan keempat dengan 48 poin, unggul satu poin dari AS Roma di urutan kelima. Sedangkan Salernitana kini menempati posisi ke-16 dengan nilai 26, unggul tujuh poin dari Hellas Verona yang berada di di zona degradasi.

Susunan Pemain

AC Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers (77' Florenz), Bennacer (85' Tonali), Krunic, Theo; Diaz (62' De Ketelaere), Leao (62' Origi); Giroud (62' Ibrahimovic).

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (68' Lovato); Mazzocchi (83' Sambia), Coulibaly, Bohinen (83' Crnigoj), Bradaric; Candreva (68' Bonazzoli), Kastanos (56' Piatek); Dia.

Hasil Sebelumnya

Laga AC Milan vs Salernitana menjadi akhir rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-26. Simak rangkuman hasilnya:

Sabtu, 11 Maret 2023

Spezia vs Inter Milan 2-1

Empoli vs Udinese 0-1

Napoli vs Atalanta 2-0

Bologna vs Lazio 0-0.

Minggu, 12 Maret 2023

Lecce vs Torino 0-2

Cremonese vs Fiorentina 0-2

Verona vs Monza 1-1

AS Roma vs Sassuolo 3-4

Juventus vs Sampdoria 4-2.

Selasa, 14 Maret 2023

AC Milan vs Salernitana 1-1.

Klasemen Liga Italia

