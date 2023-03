Jadwal, Klasemen, dan Top Skor Liga Italia: Napoli dan Victor Osimhen Sudah Unggul Jauh

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan perebutan gelar juara dan posisi top skor Liga Italia didominasi Napoli dan pemainnya, Victor Osimhen. Dalam kedua kategori tersebut mereka sudah unggul jauh dari pesaingnya.

Dalam klasemen Liga Italia, Napoli kini mapan di posisi puncak. Mereka mengemas nilai 71 dari 27 laga, sudah unggul 19 angka dari Lazio di posisi kedua.

Dengan 11 laga tersisa, perjuangan Napoli memang masih cukup panjang. Ada 33 poin yang diperebutkan, sehingga setidaknya dibutuhkan 5 kemenangan lagi bagi tim itu untuk menjadi juara.

Sprint menuju juara itu akan berlanjut lagi pada pekan ke-28. Napoli akan menjalani ujian berat, melawan AC Milan, pada Maret.

Pemain Napoli Victor Osimhen. REUTERS/Ciro De Luca

Laga tersebut juga akan menjadi kesempatan bagi Victor Osimhen untuk menambah golnya. Bintang Napoli yang tengah menjadi incaran banyak klub besar kini sudah mengemas 21 gol. Ia unggul 7 gol dari Lautaro

Martinez (Inter Milan).

Jadwal Liga Italia Pekan Ke-28

(Live Bein Sport, Vidio)

Sabtu, 1 April 2023

20:00 Cremonese vs Atalanta

23:00 Inter vs Fiorentina

Minggu, 2 April 2023

01:45 Juventus vs Verona

17:30 Bologna vs Udinese

20:00 Monza vs Lazio

20:00 Spezia vs Salernitana

23:00 AS Roma vs Sampdoria

Senin, 3 April 2023

01:45 Napoli vs AC Milan

23:30 Empoli vs Lecce

Selasa, 4 April 2023

01:45 Sassuolo vs Torino.

Klasemen Liga Italia