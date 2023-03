FIFA dan PSSI Hapus Berita dan Video Teaser Soundtrack Piala Dunia U-20 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023 menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraannya. Kini, FIFA dan PSSI diketahui telah menghapus berita dan video teaser soundtrack Piala Dunia U-20 2023 dari laman resmi masing-masing.

Berita soundtrack Piala Dunia U-20 2023 sebelumnya dimuat dalam situs resmi FIFA. Grup musik Weird Genius ditunjuk sebagai produser dan pencipta lagu berjudul 'Glorious' tersebut. Mereka juga menggandeng penyanyi Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya sebagai pengisi suara.

"Glorious, lagu yang membangkitkan semangat dan energik yang menggambarkan esensi dari kemenangan dan kejayaan akan menjadi track audio resmi sepanjang turnamen dan mengiringi energi, semangat dan kemeriahan lapangan," tulis keterangan resmi FIFA sebelum dihapus.

X

Weird Genius mengaku terhormat bisa menjadi bagian dari Piala Dunia U-20 2023. "Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, dan kami tidak sabar menyaksikan turnamen ini di Indonesia," ujar Weird Genius dikutip dari keterangan resmi FIFA, Jumat, 24 Maret 2023.

"Piala Dunia U-20 2023 akan diisi oleh talenta muda yang penuh semangat dan lagu kami Glorious sangat cocok dengan energi seperti ini," kata mereka menambahkan.

Baca Juga: Alasan Jusuf Kalla Dukung Timnas Israel ke Indonesia

Kini, link berita soundtrack Piala Dunia U-20 2023 yang sebelumnya dibagikan, tak bisa lagi dikunjungi. Tertulis bahwa halaman yang dicari tidak dapat ditemukan. "Ooops, we're sorry! This page cannot be found," tulis keterangan situs FIFA.

Di sisi lain teaser 'Glorious' juga dihapus dari akun Instagram resmi PSSI, FIFA, dan seluruh musisi yang terlibat. Tempo sudah melakukan penelusuran ke akun Instagram masing-masing pihak dan tidak menemukan videonya.

Padahal dalam keterangan resmi sebelumnya, dikatakan bahwa video teaser lagu tersebut dapat ditonton di semua media sosial pihak terkait, termasuk FIFA+. Namun, video teaser 'Glorious' masih bisa ditonton lewat channel YouTube Vevo Indonesia.

Gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel membuat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di ambang ketidakpastian. Sebelumnya, turnamen sepak bola internasional dua tahunan tersebut dijadwalkan mulai pada 20 Mei - 11 Juni 2023 di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Palembang, dan Bali.

Pilihan Editor: Jusuf Kalla: Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Bisa Jadi Momentum Indonesia Bantu Palestina