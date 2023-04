Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-29: Newcastle Kalahkan dan Rebut Posisi Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan posisi terjadi dalam empat besar klasemen Liga Inggris setelah rangkaian laga pekan ke-29, Minggu malam, 3 April 2023. Newcastle United mengalahkan Manchester United dan menggesernya dari posisi ketiga.

Newcastle United meraih tiga poin penting setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 di St James Park. Mereka gol di babak kedua melalui Joe Willock dan Callum Wilson.

Raihan tiga poin ini penting untuk Newcastle yang sedang memperebutkan tiket untuk lolos Liga Champions musim depan. Mereka kini naik ke peringkat tiga klasemen dengan 50 poin dari 27 pertandingan.

Manchester tergeser ke posisi ketiga klasemen. Mereka juga mencatatkan 50 poin, tetapi menduduki tempat keempat karena kalah jumlah selisih gol.

Newcastle kini berada di bawah Arsenal (72) dan Manchester City (64), yang sama-sama menang dalam laga pekan ke-29. Arsenal mengalahkan Leeds United 4-1 pada Sabtu malam, sedangkan Manchester City menekuk Liverpool dengan skor identik.

Perubahan posisi juga terjadi di papan bawah. West Ham United meninggalkan zona degradasi setelah mengalahkan Southampton 1-0. Gol tunggal tuan rumah dicetak oleh Nayef Aguerd dari bola mati di babak pertama.

Sebelum laga, kedua tim berada di urutan dua terbawah klasemen sementara. Kemenangan di laga ini membuat West Ham naik ke urutan ke-14 dengan 27 poin sementara Southampton tetap terpaku di dasar klasemen, tertinggal tiga poin dari zona aman.

Liga Inggris Pekan Ke-29

Sabtu, 1 April 2023

Manchester City vs Liverpool 4-1

Arsenal vs Leeds 4-1

Chelsea vs Aston Villa 0-2

Bournemouth vs Fulham 2-1

Brighton vs Brentford 3-3

Crystal Palace vs Leicester 2-1

Nottingham Forest vs Wolves 1-1.

Minggu, 2 April 2023

West Ham vs Southampton 1-0

Newcastle vs Manchester United 2-0.

Selasa, 4 April 2023

02:00 Everton vs Tottenham (Live Vido).

Klasemen Liga Inggris





