10 Fakta Menarik Kekalahan Manchester United Atas Newcastle United di Liga Inggris Pekan ke-29

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United harus mengakui keunggulan Newcastle United dalam laga lanjutan pekan ke-29 Liga Inggris pada Minggu, 2 April 2023. Pertandingan yang berlangsung di St. James' Park itu berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Dua gol Newcastle United dicetak oleh Joe Willock pada menit ke-65 dan Callum Wilson menit ke-88. Hasil ini membuat Setan Merah turun ke peringkat empat, sementara Toon Army naik ke posisi tiga.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 50 poin, tetapi Newcastle United memiliki selisih gol yang lebih baik. Banyak catatan menarik tercipta dalam duel tersebut.

X

Berikut 10 fakta menarik dari pertandingan Newcastle United vs Manchester United:

1. Untuk pertama kalinya pada musim ini, Manchester United gagal mencatatkan satu tendangan tepat sasaran di babak pertama pertandingan Liga Inggris.

Baca Juga: Reaksi Erik Ten Hag Usai Manchester United Dikalahkan Newcastle United di Liga Inggris

2. Manchester United menderita empat kekalahan dari delapan pertandingan Liga Inggris tanpa Casemiro musim ini.

3. Manchester United gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan Liga Inggris secara beruntun untuk ketujuh kalinya, sejak Februari 2020.

4. Manchester United selalu kalah dari tim top 9 Liga Inggris saat bermain tandang dengan agregat 25-6 (vs Brentford 4-0; vs Manchester City 6-3; vs Aston Villa 3-1; vs Arsenal 3-2; vs Liverpool 7-0; vs Newcastle United 2-0).

5. Pertama kalinya sejak 1996, Newcastle United sukses mengalahkan Manchester United dengan kondisi kedua tim berada di lima besar klasemen.

6. Newcastle United mencetak rekor kemenangan terbesar atas Manchester United sejak Januari 2012 dengan skor 3-0.

7. Allan Saint-Maximin menciptakan enam peluang pada laga Newcastle United vs Manchester United, terbanyak yang pernah dia lakukan dalam satu pertandingan Liga Inggris.

8. Fabian Schar menyentuh lebih banyak bola (4) dibandingkan kombinasi Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan Jadon Sancho (3).

9. Kieran Trippier menjadi pemain pertama yang sukses menciptakan lebih dari 50 peluang dari tendangan bebas di Liga Inggris musim ini.

10. Kieran Trippier telah mencetak 6 assist pada Liga Inggris musim ini, terbanyak di antara pemain bertahan lainnya.

OPTA, SQUAWKA

Pilihan Editor: Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-29: Newcastle Kalahkan dan Rebut Posisi Manchester United